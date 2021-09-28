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3Q立委陳柏惟台語質詢 國防部長嗆：工具要能共用

台灣新聞組／台北28日電
台灣基進立委陳柏惟27日使用台語質詢，並質疑國防部長邱國正假裝聽不懂，怒嗆「部長你好鴨霸」。（記者林伯東／攝影）
台灣基進立委陳柏惟27日使用台語質詢，並質疑國防部長邱國正假裝聽不懂，怒嗆「部長你好鴨霸」。（記者林伯東／攝影）

立法院針對委員會詢答新設口譯機制，3Q立委陳柏惟昨啟用台語傳譯質詢國防部長邱國正，但雙方對於傳譯與否看法不同，爆發口角。陳柏惟批邱國正「鴨霸」，「我要保護台灣的母語，我做錯什麼事？」陳並表示，這本該是歷史上被記錄的一天，台灣史上第一次立法院有通譯，卻「喜事變悲劇」；但他也表示抱歉，造成不必要的誤會。

邱國正昨列席立法院外交及國防委員會業務報告，面對陳柏惟啟用台語傳譯，邱國正找來國防部常務次長李宗孝協助「翻譯」，未動員坐在委員會席間的傳譯。對於陳柏惟堅持講台語，邱國正表示，語言是溝通工具，工具能夠共用會比較方便，若陳堅持傳譯，質詢時間無法增加；陳則反批邱國正「鴨霸（霸道）」。

國民黨立委江啟臣則批評陳毫無道理，「這裡是要考驗專業能力，不是考驗台語能力」，也凸顯為什麼陳會被提案罷免。

陳柏惟與邱國正過去常因質詢「摃上」，陳去年去年曾因質詢時問時任國安局長邱國正「美國中國哪一個好打」而唇槍舌劍，邱國正當時反詰他：「你認為我好不好打？」針對美豬的問題，陳柏惟也曾問邱國正是否留美，邱國正直接打斷陳柏惟，「你究竟要問什麼，請直接問」。

陳柏惟也曾用堅持用台語質詢退輔會主委馮世寬，但因親中話題唇槍舌劍間，質詢最後無法用台語一以貫之，不料又踢到邱國正的鐵板。

另外，國民黨主席當選人朱立倫昨到新北市議會謝票，表示全黨支持罷免陳柏惟，接下來就是將造成新冠肺炎疫情最大破口、又不關心萬華的立委林昶佐罷免掉。他強調，罷免陳柏惟不只是台中的事，希望全黨一致，共同支持，接下來就是「萬華、罷昶」，新北民代會全部出動。

台灣 國防部 國民黨

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