擁抱江啟臣展現團結 朱立倫擬10月5日上任

國民黨主席當選人朱立倫（右）昨天與現任主席江啟臣（左）見面，兩人擁抱，表達團結。（圖：江啟臣辦公室提供）

國民黨主席當選人朱立倫勝選後，昨天首度約現任主席江啟臣 見面，商談黨務交接事務。中常會會議主席蔣根煌昨也臨時召集中常委開會，決定下周二（10月5日）朱立倫上任，但仍須明天中常會通過。江啟臣表示，時間上尊重朱立倫和中常會，交接小組會盡速、無縫接軌，讓黨務工作繼續推動。

朱江兩人昨天下午見面後，蔣根煌即召集中常委舉行臨時會議，針對朱立倫上任時間進行討論，最後決議，下周二選監委員會頒發朱立倫當選證書當天，朱即正式就任，隔天周三主持中常會。不過，此方案必須在明天中常會通過後才算定案。

江啟臣表示，既然已經完成選舉，新任的主席可以馬上上任，沒有問題；他去年補選完，也是隔兩天就上任，由選監小組的召集人來主持交接會議即可。

朱立倫也說，他已經隨時準備好要上任，不希望拖的原因是黨務，「絕對不要有任何的空窗期」；他上次補選主席，也是三天後就直接就任。

媒體詢問，關於團結整合是否有問題？朱、江都表示「沒有問題」，朱還反問記者：「我們兩個有問題嗎？」媒體追問，兩人見面沒有尷尬？朱說，完全沒有，「要擁抱給你們看嗎？」接下來朱立倫主動擁抱江啟臣，不過江表情略顯尷尬。

朱立倫昨到新北市議會謝票，他批評行政院蘇貞昌出張嘴巴，所謂的「愛台」就是讓大家吃萊豬、不發現金、不好好紓困、拿掃帚去製造兩岸衝突，因此今年12月18日公投就是不信任投票，就是倒閣案，要「全民公投倒閣」，這是對民進黨最大的抗議。

至於蘇貞昌批朱立倫在回覆中共總書記習近平的電文中，連「民國」都不敢寫，朱立倫表示，國民黨是最愛台灣 ，希望兩岸和平，回函寫「110（2021）年」，就是互相尊重、求同尊異，民進黨的回函比藍營更慘100倍，連「年」都不敢寫。他表示，「國民黨朱立倫回來了」，兩岸接下來會持續交流，相互尊重、化解衝突，將來溝通管道會非常順暢。

朱立倫昨晚更在臉書對蔡英文 總統開嗆，以標題「尋找真正的蔡英文」羅列蔡總統過去言行，請民進黨、陸委會先做功課，看清楚時任蔡主席、現任蔡總統的兩岸論述再罵人。

朱立倫指出，「一中問題必須面對」、「台灣沒有空間與可能性去逃避一個中國」、「未來一中是台灣民眾的唯一選擇」、「九二精神最重要的特質就是交流對話、擱置爭議」、「台灣除了少數原住民以外，大部分都是從大陸移民而來」、「台灣是一個開放性的多元文化，但中國文化仍是核心」，以上都是蔡英文過去的主張。他說，「除非以前的蔡英文不見了或失蹤了，全民一起尋找真正的蔡英文！」