新聞評論／加入CPTPP是大利多或大海嘯？

中國 大陸申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）後，台灣 也跟進申請。蔡英文總統形容，這是「水到渠成」，未來台灣可進一步和世界接軌。台北市長柯文哲則說，台灣若能加入是「利大於弊」，但這並非水到渠成而是「海嘯來了」，須先做好準備，否則損失慘重。

柯文哲的「海嘯說」雖措詞聳動，卻點破真相，說明許多產業要為加入CPTPP付出龐大代價。行政院經貿辦的回應卻若無其事，稱對產業的影響已做過完整評估，服務業可擴大海外市場機會並得到健全保障，對農產所生影響已做好配套因應準備云云。如果真這麼容易，蔡政府為何不早日提出申請，卻宣稱因台灣未開放日本 核食進口而卡住？

在這種重大議題上，人們要聽到政府說實話，可能比看到流星還困難。如果不是中國大陸搶先一步提出申請，台灣在日本福島「核食」進口爭議上糾纏多年，能拖就拖，政府何曾努力過去解決這個進口障礙，以爭取日本的支持？這和萊豬進口一樣，蔡政府也說「準備好了」，潛台詞就是必須「讓步」硬吞，至於對受衝擊的產業除了撒幣補助，幾乎就是無計可施。

依照CPTPP的遊戲規則，若要加入，會員國必須同意降低或移除境內電信、工程、金融、教育、海空運等的服務限制，相關產業也會得到擴大海外市場機會。但以這些年蔡政府力推的「新南向」為例，大內宣說得很多，但實際成效有限。尤其在反中指令下，中資相關產業入台的限制愈來愈嚴，台灣的國際化、自由化戰略是走向緊縮而非開放。這些挑戰，絕對不是政府光憑「政治信心」即足以因應。

服務業如此，農業的情況就更糟。今年，光是大陸兩波暫停台相關水果輸入，政府的表現就是毫無準備，所有檢疫、冷鏈、倉儲與銷售通路都有問題。年初鳳梨出狀況時，業界就預言蓮霧、釋迦要小心，但農政單位聽若罔聞毫無因應；等問題來了，只想打「反中牌」卸責。台灣要加入CPTPP，農業須面臨嚴峻的關稅挑戰，那是生死交關之戰；以陳吉仲的本事，他有能力應付嗎？

政府不是不知道農業要開放會有問題，卻沒有能力解決。行政院五年前成立「台農發公司」，號稱要組農業國家隊，結果不僅績效不彰，還虧掉了近六成資金。連自己都差點活不下去，就別提要幫助農民。蔡政府一向眼高手低，長於吹噓而拙於實踐，正是如此。最明顯的例子是，蘇揆最引以自得的非洲豬瘟管制，海關的檢疫竟然出現偌大破口。蘇內閣擅長的是「口號準備」，但落實到實際執行，便是破漏處處。

台灣的經濟是靠著強大的外貿支撐，這是我們需要加入區域貿易協定的主因。當年馬政府的戰略，是與大陸維持和平穩定關係，希望藉此加入大陸主導的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）與美國主導的TPP（CPTPP）。因為蔡政府全面反中，使得台加入RCEP無望，只能轉而爭取加入CPTPP，台灣已別無退路。既然現實如此，台灣就必須思考平等面對向大陸和其他會員國開放市場的問題，負責任地向台灣民眾說明的挑戰和威脅，而不是大言不慚地在那裡說些「準備好了」的好聽台詞。

當初民進黨煽動「反服貿」運動，主張台灣對大陸開放服務市場就是「喪權辱國」。如今台灣要加入CPTPP，我們要向更多國家開放市場，且仍包括中國大陸。蔡政府若不好好調整自己的思維和角色，這就會像海嘯一樣擋在我們的前方，成為台灣加入的障礙。