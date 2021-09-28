台灣加入CPTPP衝擊多少產值？政府說不清

經濟部長王美花（右）日前在立法院報告時表示，CPTPP短期加入會有衝擊，但長期不加入整體影響會更大。（記者胡經周／攝影）

台灣 9月22日遞出加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）申請，相關報告中雖提到受衝擊產業但卻沒有算出衝擊數字，也沒有哪些農產品會受影響等評估，僅含糊表示「利大於弊」，並樂觀判斷成功加入的機率遠高於20%。立委要求重新評估，相關部會允諾一個月內提出包含產值在內的詳細報告。

針對台灣申請加入CPTPP，立院經濟委員會昨邀相關部會進行專案報告。國發會預估，加入後農業、汽車 零組件等產業會受到一定衝擊，但整體利大於弊，經濟成長將逾2%。但究竟誰利誰弊，各影響多少？國發會副主委高仙桂坦言，疫後情勢轉變，「實際產值數字還要經過更細膩調查」。

經濟部長王美花指出，根據2019年評估報告，車燈、碰撞零件等車用產品已外銷，較不受影響，農業、內銷整車零組件產業、食品加工業會面臨國外產品，衝擊較大。但即使加入後短期造成衝擊，長期而言不加入影響會更大。

王美花表示，近期已與汽車相關零組件產業密集交流，協助掌握核心技術、強化零組件開發、推動汽車電動化轉型，並拓展外銷；加工食品業者因感受到區域經貿整合，產生的區域競爭壓力，已建議盡速加入CPTPP。未來經濟部將持續與產業溝通，滾動式檢討，輔導、補助產業轉型。

雖衝擊產值未知，但似乎利大於弊、不加入影響反而會更大已成教條；台國際政治處境嚴峻，但官員卻對加入CPTPP信心滿滿。立委詢問成功加入CPTPP的機率有多高，有20%嗎？行政院經貿辦執秘蕭振榮回答「遠高於」，比國發會主委龔明鑫上周說的「高於10%」還要樂觀。蕭振榮表示，所有會員國都表示接受高標準貿易規範國家加入，對台灣有利；但台灣在國際處境上比較複雜困難，政治因素會阻擋加入CPTPP。

立委曾銘宗認為，中國 大陸恐與部分會員國聯手卡台灣入會，並點名智利、紐西蘭對台灣較不友善，而日本、加拿大、澳洲則與台交好。蕭振榮說，尊重曾銘宗的判斷，會積極爭取每個國家支持，不管在什麼階段中國都會干擾。