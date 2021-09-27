罷免陳柏惟 朱立倫主席立威第一戰

台灣基進立委陳柏惟罷免案，可能是朱立倫「主席第一戰」。（圖：陳柏惟服務處提供）

國民黨 主席選舉揭曉，新舊任黨主席將在10月底全代會交接，時間點與台灣 基進立委陳柏惟罷免案接近，藍綠皆對「朱立倫第一戰」高度重視。國民黨立委李德維表示，罷免案若通過，對朱「立威」有幫助；民進黨 立委蔡其昌表示，國民黨傾全黨之力於罷免態度清晰，民進黨全力支持陳柏惟，地方宣講等實際力挺行動會持續進行。

李德維表示，由於新任黨主席朱立倫10月30日才接任，罷免案勝負的責任與朱無關；但此案在黨主席就職前仍具有重大政治意義與指標。國民黨立委賴士葆說，罷免案在江啟臣任內基礎上，加上朱立倫的加持，可望在兩人相輔相成下發揮更大能量，凝聚士氣之餘，也增加國民黨團結基礎。

民進黨人士表示，民進黨不可能置身事外是確定的大方向，但目前有「要幫到什麼程度」與「在地市議員組織叫不叫得動」兩大難題待解。

該人士指出，黃捷罷免案的案例中，高雄鳳山屬基本盤綠大於藍的選區，只要激化成藍綠對立就能催出反對票；但陳柏惟罷免案情況不同，該區基本盤藍大於綠，黨內部分意見擔憂，若民進黨過度介入，恐強化藍營罷免方凝聚力，未必對陳柏惟有利。

熟悉台中的綠營人士表示，民進黨雖然在立委層次全力相挺陳柏惟，但在地的綠營市議員是否也相挺，則有待觀察；以在地實力最強的民進黨市議員陳世凱為例，是否願意動員組織實質相挺，也將影響最終結果。此外，原戶籍設在台中清水的民進黨市議員楊典忠，日前遷戶籍到陳柏惟選區沙鹿，更透露出綠營議員層級與陳柏惟潛在的競爭與矛盾關係，恐都將對罷免案投下變數。