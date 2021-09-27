我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被控引燃加州小鹿山火 恐面臨9年徒刑 婦否認縱火

德大選變天 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

罷免陳柏惟 朱立倫主席立威第一戰

記者蔡晉宇、鄭媁／台北27日電
台灣基進立委陳柏惟罷免案，可能是朱立倫「主席第一戰」。（圖：陳柏惟服務處提供）
台灣基進立委陳柏惟罷免案，可能是朱立倫「主席第一戰」。（圖：陳柏惟服務處提供）

國民黨主席選舉揭曉，新舊任黨主席將在10月底全代會交接，時間點與台灣基進立委陳柏惟罷免案接近，藍綠皆對「朱立倫第一戰」高度重視。國民黨立委李德維表示，罷免案若通過，對朱「立威」有幫助；民進黨立委蔡其昌表示，國民黨傾全黨之力於罷免態度清晰，民進黨全力支持陳柏惟，地方宣講等實際力挺行動會持續進行。

李德維表示，由於新任黨主席朱立倫10月30日才接任，罷免案勝負的責任與朱無關；但此案在黨主席就職前仍具有重大政治意義與指標。國民黨立委賴士葆說，罷免案在江啟臣任內基礎上，加上朱立倫的加持，可望在兩人相輔相成下發揮更大能量，凝聚士氣之餘，也增加國民黨團結基礎。

民進黨人士表示，民進黨不可能置身事外是確定的大方向，但目前有「要幫到什麼程度」與「在地市議員組織叫不叫得動」兩大難題待解。

該人士指出，黃捷罷免案的案例中，高雄鳳山屬基本盤綠大於藍的選區，只要激化成藍綠對立就能催出反對票；但陳柏惟罷免案情況不同，該區基本盤藍大於綠，黨內部分意見擔憂，若民進黨過度介入，恐強化藍營罷免方凝聚力，未必對陳柏惟有利。

熟悉台中的綠營人士表示，民進黨雖然在立委層次全力相挺陳柏惟，但在地的綠營市議員是否也相挺，則有待觀察；以在地實力最強的民進黨市議員陳世凱為例，是否願意動員組織實質相挺，也將影響最終結果。此外，原戶籍設在台中清水的民進黨市議員楊典忠，日前遷戶籍到陳柏惟選區沙鹿，更透露出綠營議員層級與陳柏惟潛在的競爭與矛盾關係，恐都將對罷免案投下變數。

民進黨 國民黨 台灣

上一則

「立即動員、立即作戰」…台灣役男恢復下部隊

下一則

綠批朱立倫覆電違背台民意 朱反嗆執政失能

延伸閱讀

朱立倫宣戰民進黨 喊4大公投「倒閣投票」

朱立倫宣戰民進黨 喊4大公投「倒閣投票」
習近平發賀電給朱立倫 黨魁直選以來 僅江啟臣沒收到

習近平發賀電給朱立倫 黨魁直選以來 僅江啟臣沒收到
朱立倫勝出 包道格：應加強對美工作 改變民間國會看法

朱立倫勝出 包道格：應加強對美工作 改變民間國會看法
習近平賀電 朱立倫：蔡政府得不到善意 我當選就露曙光

習近平賀電 朱立倫：蔡政府得不到善意 我當選就露曙光

熱門新聞

國民黨主席選舉25日舉行，朱立倫大獲全勝。 記者葉信菉／攝影

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

2021-09-25 07:54
台積電證實有七名員工做出「違背公司核心價值之不當行為」，因情節重大，予以解雇，引起供應商熱烈討論。(本報資料照片)

工程師疑炒股 台積電一口氣開除7員工

2021-09-22 20:23
國民黨台北市議員羅智強今天在臉書說，這次黨主席的紛擾互砍，相信所有支持者和他一樣，都搖頭嘆息。圖／引用自羅智強臉書

國民黨主席選舉倒數 羅智強預言「他」當選的下場

2021-09-19 16:18
馮滬祥。(本報系資料照)

馮滬祥73歲癌逝 曾與李敖搭檔參選台正副總統

2021-09-26 09:20
AZ疫苗。 路透

「AZ不受歡迎可捐」 立陶宛再贈台近24萬劑

2021-09-22 09:41
國民黨主席選舉由前主席朱立倫勝出。（記者周志豪／攝影）

習近平賀朱立倫當選國民黨主席 重申九二共識反台獨

2021-09-26 02:22

超人氣

更多 >
紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼

紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼
中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？

中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？
紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元

紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元
情侶「車震」到翻車 警：他們在鞏固關係時出意外

情侶「車震」到翻車 警：他們在鞏固關係時出意外
加拿大「兩個麥可」獲釋 中媒：因病取保候審 案件中止審理

加拿大「兩個麥可」獲釋 中媒：因病取保候審 案件中止審理