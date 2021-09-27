下架民進黨…朱立倫宣戰：4大公投=倒閣投票

國民黨主席當選人朱立倫（中）26日到桃園中壢黨部謝票，他說現在是「戰鬥的開始、團結的國民黨」，希望找回所有失聯黨員。（記者翁唯真／攝影）

中國國民黨 黨主席當選人朱立倫昨天上午至桃園中壢黨部感恩謝票，他說現在是戰鬥的開始，是團結的國民黨，希望找回所有失聯黨員；年底四大公投就是對民進黨 的不信任投票，是倒閣的投票，呼籲四個公投都要投贊成，讓民進黨下台。

本報系聯合報報導，江啟臣 表示，現在需要拋棄競爭，保留團結，他呼籲大家支持新主席，國民黨不會讓民眾失望。江啟臣前天率一級主管總辭，昨天受訪表示，黨務工作不能停，希望交接工作趕快進行，讓黨務可以無縫接軌。朱立倫則回應，他這兩天會與江啟臣好好談一談，兩人會很順利、平順交接。

黨主席選後，傳出有張亞中支持者認為不公平要退黨，江啟臣表示，朱立倫約他近期見面，他會轉達中生代和不同世代心聲，張亞中昨有傳訊息給他，他也會請對方出來，此時對黨最重要的是團結。

朱立倫表示，選舉完後應放下爭端，黨主席是球隊總教練，希望讓所有人能發揮所長，明年打勝仗，用團結的國民黨獲得認同；共同的理念就是捍衛中華民國，對抗民進黨。對於其他候選人，都會親自拜會，民進黨別再想要見縫插針，一切目標就是要對抗、戰勝民進黨。

朱立倫強調，國民黨要把台灣、中華民國贏回來，包括之後的罷免案、公投案、明年後選舉，每一項都要贏，除了找回失聯黨員，還有很多藍軍支持者不是黨員，也要拜託加入國民黨。

針對陳柏惟罷免案，朱立倫表示，會和台中罷免總部的年輕志工一起努力，這不只是台中的事，這是對於讓國人吃萊豬、不讓人民有疫苗、五倍券不發現金、每天搞政治鬥爭的立法委員，把不合民意違反民意的立法委員罷免掉。

據了解，朱立倫2015年黨主席任內曾任秘書長的高雄市前副市長李四川，與朱友好的台東縣前縣長黃健庭，以及前立委顏寬恒，都是朱立倫籌組新黨部人選鎖定對象。

據指出，李四川個性大開大闔，媒體關係好，又善於幫朱處理黨內事務，在2015年任黨秘書長時，是當時身兼新北市長的朱立倫得意左右手。這次李四川更力挺朱參選黨主席，但由於李已當過秘書長，被認為較可能是副主席人選。