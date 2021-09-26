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朱立倫：絕不容許為一人之私、為一黨之利搞竹竹合併

記者陳斯穎／新竹26日電
針對近期引發延燒的「大新竹合併」議題，國民黨主席朱立倫強調，絕對不容許民進黨為一人之私、為一黨之利，搞竹竹合併。(記者陳斯穎／攝影)
針對近期引發延燒的「大新竹合併」議題，國民黨主席朱立倫強調，絕對不容許民進黨為一人之私、為一黨之利，搞竹竹合併。(記者陳斯穎／攝影)

國民黨主席選舉結果由朱立倫當選，朱立倫今天到新竹縣謝票，針對近期引發延燒的「大新竹合併」議題，朱立倫強調，絕對不容許民進黨為一人之私、為一黨之利，搞竹竹合併。

朱立倫說，日前他出席在新竹縣議會的座談時就特別強調，絕對不容許民進黨為一人之私、為一黨之私搞什麼竹竹合併，要的話就符合地方制度法，把竹竹苗合併升格為直轄市。

立委林為洲也表示，針對新竹縣市合併的議題，他和立委林思銘都是在內政委員會，無論是地方制度法或是行政區域劃分法，都要經過內政委員會的審查，他和林思銘會全力把關，為2022年和2024年創造勝選的基礎，大家一起努力。

此次回鍋當選黨主席，朱立倫也指出，國民黨從今而後都會團結在一起，他獲得較多的票數，表示大家希望他來承擔黨主席、總教練或隊長的角色，他未來會與每一位隊員一起打拚，每一場球賽都要贏，根據每個選手的專長及能力來代表出賽，他們會是最團結的國民黨。

朱立倫也發出召集令，希望將一、二十萬人沒有繳黨費、失聯，或曾經是國民黨同志等人找回來，當黨員持續成長，國民黨就愈來愈強，黨員分布也會愈來愈年輕，愈來愈符合社會的結構。

朱立倫強調，國民黨要有戰鬥力，更要有決心，團結一致，國民黨是戰鬥藍、更是必勝藍，把台灣、中華民國贏回來，2024就靠大家共同的決心。

對於年底的公投，朱立倫則說，不用再宣傳公投的內容，簡單一句話，「12月18日請大家出來倒閣」，民進黨的不信任投票就是倒閣，全部投同意票，讓4個公投通通過關。朱立倫也呼籲，每一場戰役都不能置身事外，希望大家一起用選票罷免反民意的立委，全黨大家一起努力，幫忙拉票。

朱立倫也提到，他曾說過當選後立即恢復兩岸交流平台，今天早上9點他也接到中共總書記習近平的賀電，他也回覆了，這就是重建溝通管道、交流平台，將來農民的問題、民眾關心的議題、台商碰到的困難等，才能夠幫助同胞。

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