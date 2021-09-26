我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美國國鐵蒙大拿州出軌 已知3死至少50傷

中國發布新疆白皮書 否認「種族滅絕」指控

高鐵宜蘭站選址地方轟交長 綠委也批政治介入專業

記者林佳彣／宜蘭26日電
不少與會人員直指交通部選址問題撕裂宜蘭鄉親，王國材回應，「無意造成大家的撕裂。」（記者林佳彣／攝影）
不少與會人員直指交通部選址問題撕裂宜蘭鄉親，王國材回應，「無意造成大家的撕裂。」（記者林佳彣／攝影）

高鐵宜蘭站選址引發地方反彈，交通部昨赴宜蘭舉辦說明會，議員砲轟選址是挑撥離間、撕裂縣民；民進黨立委陳歐珀說，當家不作亂，如今亂源卻是交通部，政治介入專業，讓宜蘭人心大亂。成為箭靶的交通部長王國材說，無意造成大家的撕裂，宜蘭高鐵是府院共識，「必須去做，且急著做」。

基於防疫考量，交通部舉辦地方說明會現場限制80人，場外雖設置電視牆戶外轉播，但礁溪鄉就動員上百人到場，在場外高喊支持高鐵設置四城站，現場宛如造勢大會，各方角力不斷，砲聲隆隆。

交通部鐵道局說明選址優缺點，四城站具有路線最短、建設成本最低等優點，缺點是溪南民眾轉車時間久、運量較低；宜蘭站周邊人口密集、具經濟效益，但位處密集商業區，聯外道路寬度不足。

縣政中心站區位居中、腹地廣大，容易新闢完善的聯外道路系統，但遇豪大雨易淹水；羅東站與台鐵羅東站共站，有利台鐵調度及民眾轉乘，卻因在既有密集商業區，與宜蘭站一樣有拆遷困難等缺點。

礁溪鄉長張永德堅持設在四城站，他說，政治力介入會嚴重影響干涉專業，希望不要用民粹凌駕專業，更不要霸凌專業，犧牲高鐵來宜蘭的美意。宜蘭市長江聰淵等人主張宜蘭站，呼籲必須尊重各方不同意見。

支持縣政中心站的宜蘭縣議會副議長陳漢鍾說，交通部選址問題撕裂宜蘭縣民，宜蘭人要的是交通網四通八達；議長張建榮也砲轟，當官不是永遠，若交通部再玩下去，到時候他就要到總統府告狀了。

宜蘭縣長林姿妙說，高鐵延伸到宜蘭是地方非常盼望的事，希望大家團結合作、不要撕裂，也喊話快定案。

王國材指出，從過去討論的北宜直鐵，到今高鐵延伸宜蘭方案，交通部都相當支持，不論設在哪裡，如果大家覺得可以克服缺點，交通部會窮盡各種方法降低衝擊；他也呼籲冷靜思考，凝聚更大共識，「我反而期待今天吵一吵，最後大家歡歡喜喜迎接高鐵到宜蘭。」

台鐵 防疫 民進黨

上一則

高雄舊火車站 19年後移回原址

下一則

學者：習對朱賀電未具選票討好度 年輕人不埋單

延伸閱讀

西安至上海高鐵 1乘客檢測陽性 官方緊急尋人

西安至上海高鐵 1乘客檢測陽性 官方緊急尋人
前綠委林靜儀 9.25線上分享台灣抗疫經驗

前綠委林靜儀 9.25線上分享台灣抗疫經驗
陸禁台水果輸入 綠委：蛋不該放有針的籃裡

陸禁台水果輸入 綠委：蛋不該放有針的籃裡
台鐵取消鐵道主題年 學者：拚觀光需更細膩堅持

台鐵取消鐵道主題年 學者：拚觀光需更細膩堅持

熱門新聞

國民黨主席選舉25日舉行，朱立倫大獲全勝。 記者葉信菉／攝影

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

2021-09-25 07:54
台積電證實有七名員工做出「違背公司核心價值之不當行為」，因情節重大，予以解雇，引起供應商熱烈討論。(本報資料照片)

工程師疑炒股 台積電一口氣開除7員工

2021-09-22 20:23
國民黨台北市議員羅智強今天在臉書說，這次黨主席的紛擾互砍，相信所有支持者和他一樣，都搖頭嘆息。圖／引用自羅智強臉書

國民黨主席選舉倒數 羅智強預言「他」當選的下場

2021-09-19 16:18
AZ疫苗。 路透

「AZ不受歡迎可捐」 立陶宛再贈台近24萬劑

2021-09-22 09:41
國民黨主席選舉由前主席朱立倫勝出。（記者周志豪／攝影）

習近平賀朱立倫當選國民黨主席 重申九二共識反台獨

2021-09-26 02:22
國民黨主席候選人張亞中說，對手陣營何必要接二連三的道聽塗說惡質攻擊，該收手了。本報系資料照片

遭控性侵女學生 張亞中：對手陣營惡質攻擊該收手了

2021-09-19 10:13

超人氣

更多 >
遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機

遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機
深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離

深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離
當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候
圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎

圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎
克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻

克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻