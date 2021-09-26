高鐵宜蘭站選址地方轟交長 綠委也批政治介入專業

不少與會人員直指交通部選址問題撕裂宜蘭鄉親，王國材回應，「無意造成大家的撕裂。」（記者林佳彣／攝影）

高鐵宜蘭站選址引發地方反彈，交通部昨赴宜蘭舉辦說明會，議員砲轟選址是挑撥離間、撕裂縣民；民進黨 立委陳歐珀說，當家不作亂，如今亂源卻是交通部，政治介入專業，讓宜蘭人心大亂。成為箭靶的交通部長王國材說，無意造成大家的撕裂，宜蘭高鐵是府院共識，「必須去做，且急著做」。

基於防疫 考量，交通部舉辦地方說明會現場限制80人，場外雖設置電視牆戶外轉播，但礁溪鄉就動員上百人到場，在場外高喊支持高鐵設置四城站，現場宛如造勢大會，各方角力不斷，砲聲隆隆。

交通部鐵道局說明選址優缺點，四城站具有路線最短、建設成本最低等優點，缺點是溪南民眾轉車時間久、運量較低；宜蘭站周邊人口密集、具經濟效益，但位處密集商業區，聯外道路寬度不足。

縣政中心站區位居中、腹地廣大，容易新闢完善的聯外道路系統，但遇豪大雨易淹水；羅東站與台鐵 羅東站共站，有利台鐵調度及民眾轉乘，卻因在既有密集商業區，與宜蘭站一樣有拆遷困難等缺點。

礁溪鄉長張永德堅持設在四城站，他說，政治力介入會嚴重影響干涉專業，希望不要用民粹凌駕專業，更不要霸凌專業，犧牲高鐵來宜蘭的美意。宜蘭市長江聰淵等人主張宜蘭站，呼籲必須尊重各方不同意見。

支持縣政中心站的宜蘭縣議會副議長陳漢鍾說，交通部選址問題撕裂宜蘭縣民，宜蘭人要的是交通網四通八達；議長張建榮也砲轟，當官不是永遠，若交通部再玩下去，到時候他就要到總統府告狀了。

宜蘭縣長林姿妙說，高鐵延伸到宜蘭是地方非常盼望的事，希望大家團結合作、不要撕裂，也喊話快定案。

王國材指出，從過去討論的北宜直鐵，到今高鐵延伸宜蘭方案，交通部都相當支持，不論設在哪裡，如果大家覺得可以克服缺點，交通部會窮盡各種方法降低衝擊；他也呼籲冷靜思考，凝聚更大共識，「我反而期待今天吵一吵，最後大家歡歡喜喜迎接高鐵到宜蘭。」