新聞評論╱朱立倫贏得險 萬勿再辜負同志期待

國民黨主席當選人朱立倫一上任，馬上要面對罷免陳柏惟、四大公投、明年地方選舉和後年大選等重大議題，但最迫切的，是要先弭平選戰期間的諸多裂痕。(記者潘俊宏／攝影)

歷經張亞中緊迫的追逼，國民黨 的主席選舉在「棄江保朱」操作下，由朱立倫驚險勝出。暌違六年，朱立倫再度當選國民黨主席；但比起2015年以19.6萬票幾乎百分之百的得票率當選，這次他獲得8萬多票約四成六的票數，兩者遠遠無法相比。六年前後的偌大變化，除反映國民黨尚未從失去政權的挫敗中重新整合，也顯示許多黨員對朱立倫的戰鬥意志和領導仍懷有疑問；如何重建黨員的信任與黨的號召力，是朱立倫無可逃避的責任。

這次選舉，朱立倫和江啟臣 遭到與黨部淵源無多的張亞中的強力挑戰，是始料未及。這波激烈交鋒，確實反映了國民黨內部幾個懸而未解的問題：第一，國民黨的兩岸路線陷於退縮，無法對應民進黨的反中格局理出自己的方向，基層黨員對此頗感不滿；第二，江啟臣任內雖保持適度的議題制衡，但對內部的改造卻著墨不多；第三，黨員結構與台灣社會結構脫節，致不少深藍黨員受到張亞中亢進言論的召喚，但年輕黨員卻覺得備受忽視。這些，都是朱立倫上任後必須積極補強和改革的事。

朱立倫當年以「明日之星」之姿贏得黨員百分百的擁戴，如今僅剩不到半數支持，顯示不少同志 對他失望。其中，諸如當年他面對大選表現避戰，後又演出「換柱」事件，讓許多人難以釋懷；後來的縣市長及總統大選，他也未積極幫同志輔選站台，顯得熱情不足。這次他應該感謝張亞中的挑戰，張亞中的「和平統一」論調或許缺乏當下的現實感，卻幫助凝聚了國民黨內的務實眼光，最後逼出了「恐懼亡黨」的棄保，才有他昨天的勝選。

黨主席選戰本應以展現正面價值為主軸，證明自己能帶領國民黨走向未來並對抗民進黨，但這次選舉卻打出仇恨與恐懼。朱立倫陣營把張亞中打成「急統」、「紅統」，營造對方可能導致國民黨分裂的恐懼感；張亞中陣營則把朱立倫打成「朱綠倫」、「美國線民」，藉此操作討厭朱立倫的印象。這些負面手段，都可能使未來黨內團結蒙上陰影。

從選戰結果看，「恐懼牌」和「仇恨牌」確實拉高了投票率，棄保牌也顯然發酵，否則局面將難以想像。儘管江啟臣得票不到兩成，但仍有相當比例的黨員自主意識很高，不願參加棄保；最後，朱立倫得票未能過半，而選前聲勢高漲的張亞中只拿到三成二的選票。

以這樣的情勢，選後各陣營若不知節制，勝者以為可以贏者全拿，而不在人事、政策和路線上向敗選者展現包容與吸納；而敗選陣營若不甘認輸，糾結在新主席的得票未過半及路線是否偏離「正藍」上，則未來「黨內互打」、「隔岸觀火」的情況必將層出不窮。果真如此的話，朱立倫未來的黨務推動勢必處處受到掣肘，要談團結合作共創勝績即更不可能。

平心而論，這次選舉讓國民黨不同光譜的主張和政治力量盡出，如果能善加整合，必能轉化為整合彼此歧異的機會。朱立倫的勝出，代表大多數黨員仍渴望穩健務實的領導；張亞中旋風，則凸顯深藍黨員不滿黨監督力道軟弱的「恨鐵不成鋼」心情；江啟臣雖敗選，但他所代表的青壯世代崛起力量仍不可小覷。選戰的紛擾能否轉化成全黨更開闊多元的能量，皆在黨內意見領袖們的一念之間。

朱立倫一上任，馬上要面對罷免陳柏惟、四大公投、明年地方選舉和後年大選等重大議題。但最迫切的，是要先弭平選戰期間的諸多裂痕，他萬勿再讓同志失望了！