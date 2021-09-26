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得票低＋棄保心結 朱立倫黨魁勝選埋隱憂

記者周志豪
朱立倫確定當選後前往中央黨部發表當選感言，強調「今晚開始是民進黨要擔心的時候」，民進黨將面對團結的戰鬥藍。(記者潘俊宏／攝影)
朱立倫確定當選後前往中央黨部發表當選感言，強調「今晚開始是民進黨要擔心的時候」，民進黨將面對團結的戰鬥藍。(記者潘俊宏／攝影)

國民黨主席選舉出爐，前主席朱立倫當選回鍋，朱陣營一開始就掌握這次主席選舉選戰主軸，最後關頭對手張亞中崛起觸發「亡黨感」，催動居黨內多數的沉默中道選民「棄江保朱」，終讓朱回歸基本盤勝選。

這次主席選舉，相對現任主席江啟臣威望、號令能力不足，在本土疫情爆發後，黨內期盼有強勢黨中央。朱立倫以「執行力」作為選戰起手勢，成功區別對江的優勢，也讓選戰主結構一開始就被定調。

朱立倫的「執行力」訴求，對應即將到來的2022與2024兩次大選的輔選能量要求，更讓參選正當性獲得強化，主席選舉一度幾已江山底定。

然而也正因這樣的穩定格局，讓自前主席洪秀柱時代已隱然浮現，曾集結於韓粉中的黨內「賭爛票」力量，以及對「老國民黨人才」表現不滿的反動情緒再度浮動，電視政見會後，張亞中以激進言論與意識形態俘獲支持。

張亞中支持度能異軍突起，除長期主張深藍路線與這股反動力量契合外，更重要的因素是黨內存有一股認為朱立倫與江啟臣表現「都不行」的情緒蔓延，張恰巧在這場選戰中成為他們情緒投射的缺口。

但深藍、激進形象的張亞中崛起，也讓原本對朱、江都能接受的理性黨員與民選公職，不得不選擇集中支持對象，在對朱的看好度明顯優於江的氛圍下，終回歸原本追求「執行力」的選戰格局下，棄保效應早自動發酵。

朱立倫能勝選，豐富選戰經驗與個人條件遠勝對手是主因，但值得正視的是，即便朱優勢明顯，又有棄保護盤，最後卻成為史上首位得票率未過半的當選主席，顯見黨內對朱未必認同者不少，後續如何化解張亞中所代表的賭爛票，以及原本系出同源的江啟臣陣營心結，考驗朱後續黨務領導成功與否。

國民黨主席候選人張亞中（右）發表敗選感言，強調國民黨要贏得民心。（記者葉信菉／攝...
國民黨主席候選人張亞中（右）發表敗選感言，強調國民黨要贏得民心。（記者葉信菉／攝影）

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