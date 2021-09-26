趙少康籲韓江張粉歸隊 藍首長盼朱立倫凝聚團結

朱立倫(右)當選新任國民黨主席，中廣董事長趙少康除了恭喜他之外，更提出七大問題。(本報資料照片)

朱立倫當選新任國民黨 主席，中廣董事長趙少康 除了恭喜他之外，更提出七大問題，包括要號召韓粉、江粉、張粉歸隊，也要探究另一位候選人張亞中短時間竄起的原因作為參考。

趙少康說，從當選的這一刻起，朱立倫就要挑起改革國民黨、團結國民黨的重擔，這次選舉有四位黨內同志挺身而出，證明大家對國民黨的未來仍然充滿期待，更清楚國民黨必須提升戰力與轉型，才能成為推動國家前進的力量。歷經激烈一戰、估計超過五成的投票率，朱立倫脫穎而出，未來的路只能說任重道遠，除了恭喜，更多的是期許。

趙少康說，當前國民黨有七大問題，朱立倫上任後必須立刻處理，例如國民黨必須轉型成一個積極的戰鬥體，要時時發揮戰鬥藍的精神，要改變黨員結構，40歲以下年輕人比率要提高到至少30%，符合台灣 整體成年人口比率。

趙少康說，兩岸政策要與時俱進，要以台灣2300萬人利益為核心。要用人民聽得懂的話說明清楚，2022、2024選舉要贏，要有透明公平的提名辦法，為黨、為國家找到最好的人才，團結才能打勝仗，要有容乃大，要號召韓粉、張粉、江粉全部歸隊。

趙少康說，張亞中能在這麼短時間竄起，得票數又這麼高，朱立倫必須探究原因，做為參考，另外江啟臣擔任黨主席一年多來，國民黨民調由谷底翻升，朱立倫應該再接再厲繼續提升，並完成10月23日罷免台灣基進黨立委陳柏惟及12月18日反萊豬等四大公投的政治任務。

趙少康說，歷經激烈選戰，團結、團結、再團結，是朱立倫的當務之急。他期待國民黨再起，為國家與人民福祉強力監督民進黨，祝福國民黨、祝福中華民國。

在選舉結果出爐後，前總統馬英九辦公室表示，馬前總統恭喜朱立倫當選回任，這一任黨主席最重要的任務，就是要促成黨內團結，進一步邁向重返執政、任重道遠之路。尤其明年開始即將接連面對挑戰，若黨有任何需要，他願意盡全力協助。

盧秀燕除恭喜朱立倫，也說選後當務之急，就是要團結和諧。新竹縣長楊文科就在臉書恭賀朱當選黨主席，「此時此刻擔任黨主席，只有千斤重擔的負荷，沒有一絲一毫的享受。」

立法院前院長王金平認為，朱立倫當選後要撫平選舉過程產生的摩擦與爭執，勝利的人要好好展現黨的最高領導風範，互相容忍、理解、體諒、接受，共同來團結。王強調，國民黨沒有分裂的本錢。

新北市長侯友宜則表示，相信身為黨主席都知道，如何做才是對人民國家最好，選一條能夠讓所有人接受的方向，大家全力以赴，這是黨主席的責任。