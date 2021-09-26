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朱立倫回鍋藍黨魁 柯駁坐收漁利 蔡笑而不語

台灣新聞組╱台北26日電
針對名嘴指國民黨裂痕恐難修補，民眾黨將是坐收漁利的最大贏家，柯文哲笑說「有這麼好的事嗎？」（本報資料照片）
針對名嘴指國民黨裂痕恐難修補，民眾黨將是坐收漁利的最大贏家，柯文哲笑說「有這麼好的事嗎？」（本報資料照片）

國民黨主席選舉結果出爐，朱立倫回鍋黨魁。台灣民眾黨主席柯文哲表示，恭賀朱立倫當選，大家共同善盡在野監督責任。針對名嘴指國民黨裂痕恐難修補，民眾黨將是坐收漁利的最大贏家，柯文哲僅笑說「有這麼好的事嗎？」

台北中國時報報導，民進黨主席蔡英文昨面對媒體詢問國民黨主席選舉議題時，笑而不語。民進黨發言人簡舒培對此表示，國民黨主席選舉是國民黨的家務事，與民進黨無關。

不過黨中央後來發聲明，恭喜並祝福朱立倫任重道遠，但也指朱將罷免與公投案視作政治操作工具，並不是理性的態度，為反對而反對更無助朝野尋求共識，難獲人民支持。

本報系聯合報報導，針對國民黨新任主席投票結果，柯文哲表示恭賀，這次國民黨主席選舉激烈，透露對現況不滿的人民殷切的期待，期盼朱主席當選後，發揮在野黨實質有效監督功能，為建構更優質的政黨政治、更健康的民主政治而努力。柯文哲，說大家共同善盡在野監督的責任，不負人民所託。

民眾黨表示，民眾黨指出，朱立倫的出線，代表國民黨基層支持者在政策論述路線上做出中道選擇，但除了路線之外，民眾黨深信，人民仍然期盼國民黨不只是嘴巴上當「戰鬥藍」，而是拿出實際作為。

民眾黨舉例，在立法院的議事運作上，無謂的杯葛、犧牲其他在野黨的質詢權益，早已不被主流民意所接納，在質詢台上用科學、理論、數據揭開民進黨執政腐敗無能的真面目，這才是展現在野黨戰鬥力的真本事。

國民黨 柯文哲 民進黨

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