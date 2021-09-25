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新聞幕後／蘇揆未對破口道歉 朝野協商破局

記者吳亮賢／台北25日電

立法院昨朝野協商是否變更議程，讓行政院長蘇貞昌上台報告並備詢，民進黨立院黨團總召柯建銘在朝野協商時一度表示，好不容易說服蘇在補充報告中道歉，希望各黨理性面對，讓議事進行，但國民黨團批評內容卸責、未針對疫情破口道歉，成為破局關鍵。

柯建銘昨以蘇道歉交換議事進行，一度讓時代力量和民眾黨接受。時代力量黨團總召邱顯智說，國會議員對行政機關批判、問責，是民主政治非常重要的精神，希望能照議程進行報告及質詢；民眾黨團總召邱臣遠也說，希望議事正常進行，讓蘇貞昌及衛福部長陳時中把相關決策說明清楚，並針對質詢妥善回應。

不過，國民黨團書記長陳玉珍說，對於國人眾所皆知的「3加11」防疫破口，補充報告沒有詳述決策原因跟因果關聯，甚至說機師及諾富特群聚感染事件與後來的社區感染沒有相關連結，通篇報告敷衍、卸責；國民黨團總召費鴻泰也批評，報告沒有針對「3加11」破口造成許多民眾染疫死亡而道歉，也沒有說明決策未做成會議紀錄的理由，令人無法接受。

眼看朝野協商無共識，立法院長游錫堃裁示先休息再協商。據了解，休息過程中，柯建銘與費鴻泰又私下協調，費鴻泰甚至提出，只要讓蘇貞昌直接上台「親口為3加11政策道歉」就取消杯葛，但柯建銘當場直言「不可能」，協商最終宣告破局，蘇貞昌上台報告也落空。

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