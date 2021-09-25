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新聞眼／微道歉變「偽」道歉 綠設3+11防線

記者 侯俐安、謝承恩
「3加11」決策引爆朝野攻防，指揮官陳時中24日天反問，「三加十一跟八百條人命有什麼關係？」(記者潘俊宏／攝影)
「3加11」決策引爆朝野攻防，指揮官陳時中24日天反問，「三加十一跟八百條人命有什麼關係？」(記者潘俊宏／攝影)

台灣從去年3月實施機組員檢疫政策至今，長程航班機組員檢疫天數，緊縮、放寬改過8次，每逢機組員染疫就加嚴、過段時間又放寬。4月15日實施的「3加11」成為眾矢之的，立法院激烈攻防，行政院長蘇貞昌和指揮官陳時中絕口不認3加11是疫情破口，就怕成為蔡政府的政治破口。

為了安撫在野黨，蘇貞昌昨天一手提出「補充報告」，雖對國人死亡表達道歉，但另一手提出的施政報告竟稱，台灣成為「舉世滔滔中的幸福之地」，難怪被藍營譏諷是精神分裂；蘇貞昌選擇性「微道歉」，對許多死者家屬更似「偽道歉」。

上周5立院開議，行政院送交「3加11決策過程調查報告」，非但沒有檢討究責，還處處肯定與自誇，認為3加11是維持防疫強度與避免防疫疲勞的決策，彷彿處在另一個平行時空。

針對3加11，當初豪氣表示「我負責」的指揮官陳時中更是不斷冒出「驚世金句」。原本把主持3加11會議責任推給內政部次長陳宗彥，事後發現說錯話，陳時中不滿回嗆，「我就不能講錯一句話嗎？」面對3加11沒有會議紀錄，陳時中更不悅回答，「再問100次就是沒有」，昨還反問「3加11跟800條人命有什麼關係？」

3加11發生在今年4月，當時疫情轉好，航空業因貨運需求，3加11較不影響人員調度，當時勢必有多方人馬找上民代或官員陳情。究竟決策如何形成？是透過協調會、電話、LINE，還是由上而下的交辦？犧牲800多條人命的代價，社會依舊沒有得到真相。

國人都想知道，引爆雙北大規模群聚感染的真實原因，中央不曾確切檢討3加11帶來的風險，還一度想甩鍋給萬華，令人瞠目結舌。陳時中斷言「因果不明」、「沒有證據」，為3加11決策積極洗白；在野黨群起猛攻，執政黨不認錯，當3加11成為一道政治防線，「政治陳時中」顯然已凌駕「防疫陳時中」。

陳時中 防疫 台灣

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