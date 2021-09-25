新聞評論／蔡政府一遇高端疫苗 就犯低端錯誤

蔡政府疫苗採購許多錯誤都源自對本土疫苗高端的偏袒和放水，不惜違背科學良心，甚至不顧國民健康。圖為蔡英文接種高端疫苗。(本報資料照片)

蔡政府疫苗採購與接種跳躍爭議不斷，許多錯誤都源自對本土疫苗高端的偏袒和放水，不惜違背科學良心，甚至不顧國民健康。這些爭議，最近更因美國將實施入境旅客接種管制，以及我國強推高端與各種疫苗的「混打」，越演越烈。蔡政府用整個黨、整個內閣之力護航一支疫苗，到了令人匪夷所思的地步；但這些力氣在撞到美國入境管制的銅牆後，恐將難逃粉碎的命運。

各國的疫苗政策，最終目標皆不外三點：一是確保國民健康獲得保護，二是有效防止疫情擴散，三是及早擺脫疫情重拾正常生活。但台灣 的疫苗政策因過度向高端傾斜，一則未能取得足夠的國際疫苗，二則高端的有效性難以驗證，三又無法獲得國際社會和世衛組織認可，以致破漏重重。接種高端的台灣民眾，未來若無法入境美國或前往其他採取疫苗護照認證國家，他們的一片愛國熱情卻換得國際懲罰，這是誰的錯？

高端缺國際認證 通行困難

高端因缺乏國際認證而有通行困難，其實是蔡政府早該想到的問題，卻因政治私心作祟刻意忽略不提。不僅如此，最近指揮中心發動一波「混打」研究，要用高端來混打莫德納、ＢＮＴ及ＡＺ等疫苗，等於是用效力堪虞的高端來稀釋或弱化其他國際認證疫苗，除可能造成不明風險，更可能造成民眾接種的有效性受到破壞。試想，如果是第一劑接種莫德納或ＢＮＴ的民眾，第二劑打了高端，未來在疫苗護照認定上也將出現爭議，屆時衛福部長陳時中 能負責嗎？

陳時中對於疫苗政策的信口開河，已到了每日一變的地步。稍早，因莫德納到貨不足，醫界建議「ＢＮＴ混打莫德納」，卻遭陳時中悍拒，理由是「沒有科學檢證」、「不必打這麼混」。未料，次日陳時中卻宣布，正在研究「高端混打莫德納」。陳時中不許三款國際疫苗混打，理由都是「缺乏科學根據」；但對高端混打進口疫苗，卻稱「相關試驗不見得要國外做才能做，不然台灣永遠無法走在最前面」。很顯然，衛福部想用乏人問津的高端當成第二劑混打助銷，已至不擇手段的地步。

高端疫苗 抗體 再起爭議

高端最近的另一爭議，是網紅自費檢測高端疫苗抗體事件；由於驗出的抗體數值極低，引發有效性不足的議論。陳時中稱，每個人打疫苗後的抗體反應都不同；附和的專家則說，打完第一劑疫苗驗抗體「沒意義」。接著，指揮中心官員突然矛頭一歪，指向「並未開放民眾自費檢驗抗體」，定調驗抗體之舉為「非法」，台北市衛生局甚至揚言開罰。

問題在，高端當初獲得緊急授權的唯一依據，就是中和抗體濃度；而今民眾檢驗得知高端疫苗抗體濃度低下，無異是拆穿了政府的遮羞布，這是衛福部最不想讓民眾知道的真相。事實上，檢驗抗體並非什麼高超的醫學技術；何況，民眾想了解自己身體是否產生免疫保護，政府難道也要嚴罰圍堵嗎？在被外界嘲諷「州官又放火」後，政府只好宣布開放民眾自費檢驗抗體，不會開罰。

疫苗衍三問題 走不出台灣

疫苗混打、抗體檢測、及國際疫苗護照認證三事，正好是對政府國產疫苗政策的三個不同檢測，第一點測出了政府對外疫苗採購數量的不足，第二點測出了政府培植本土疫苗產業之盲目，第三點測出政府對內的自滿自誇，其實走不出台灣島。這三點，政府的作為不僅違反科學，違反理性，也違反透明原則，無助台灣在國際立足。

蔡政府疫苗政策犯下許多低端錯誤，都因為護航高端而致。但民眾生命財產損失的責任，蔡政府扛得起嗎？