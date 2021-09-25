國民黨黨魁選舉投票 棄保、亡黨感催票

國民黨110年主席暨第21屆全國代表大會代表選舉25日舉行，前總統馬英九前往投票所投票。(中央社)

國民黨 主席選舉今投票 ，選戰倒數時刻頻傳棄保。候選人朱立倫高喊「棄民進黨保國民黨」，否認操作「棄江保張」；張亞中稱「江啟臣 也認同我的主張」；江提醒棄保無助選後團結；卓伯源說自己才是最大公約數。選舉結果除取決於黨員對未來國民黨的期待，投票率也是一大關鍵。

本報系聯合報報導，朱立倫表示，這場主席選舉是捍衛中華民國，保衛國民黨之戰，棄保應是「棄民進黨保國民黨」，呼籲黨員今天出來投票，「集中選票」支持他。張亞中說，「棄保是我張亞中絕對不會做的事情」，但又說「江啟臣也認同我的主張」。

遭「棄江」氛圍、耳語劍指的江啟臣則認為，可見他們都已選到沒自信，才會用操作棄保方式爭取勝選；黨內選舉手心手背都是肉，又喊團結又喊棄保，自相矛盾主張恐適得其反，過度操作無助於事後團結，當選如何帶領黨？

卓伯源也說，近日主席選舉紛擾，讓國民黨面臨兩極分裂危機，但這不是向右、向左走問題，是攸關國民黨能否邁向執政之路，或變成議題式中小型政黨的危機，黨員應支持全黨團結最大公约數的他，讓黨真正團結，奮起再生。

國民黨主席選舉25日投票，四位候選人24日最後衝刺，盼黨員投票支持。圖為卓伯源。(本報資料照片) 國民黨主席選舉投開票一覽表

選戰末期，朱立倫與江啟臣也紛紛表示接獲高雄市長韓國瑜加油打氣，力拚韓粉支持。張亞中昨天也說「相信我所做的事情韓會支持」。江昨天質疑，很多人問韓國瑜主席選舉挺誰，他想反過來問，過去誰在挺韓？

中國時報報導，國民黨主席選情原本都偏冷，近期因張亞中竄起，以及亡黨感在黨內發酵，不少民代、縣市首長、中常委紛紛表態挺特定候選人，連帶影響黨代表候選人的參選「熱度」，即使同額競選的選區，都有不少黨代表候選人擔憂黨魁當選人將影響到明年地方選舉結果，密集致電向黨員催票。

據報導，台北市12個行政區，有8區同額競選，原本黨代表選情偏冷，但隨著近日選情激化，昨天有高達60多位黨代表站出來，一同為朱立倫選前造勢，不少人因自己或親友將參選2022，因此積極致電向黨員催票。