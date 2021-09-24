黑白集／5倍券被罵被酸 蔡政府依然划算

五倍券發放首日，即步「三倍券之亂」後塵，再度上演大當機。（中央社）

五倍券發放首日，即步「三倍券之亂」後塵，再度上演大當機，IT大臣唐鳳被嫌設計不管用。好笑的是，經濟部長王美花叫大家不必急著領，但蘇內閣卻鼓勵民眾搶著當早鳥；搶與不搶間，都不嫌矛盾。

以「振興」為名的五倍券，佐以農遊券、藝FUN券等小惠，再加上民間商家配合的回饋，政府把五倍券搞得像在辦彩券、開樂透。問題是，在繁複的綁定之後，許多優惠其實只是限量，又必須先消費達一定額度才能享受；民眾忙了半天，最後卻可能向隅，划得來嗎？又振興了誰？

話說回來，當機風波也罷，唐鳳跳舞拍片宣傳也罷，雖遭輿論譏諷，卻仍在政府的大戰略之下。反正只要拋出小惠，民眾不拿白不拿，總會一面抱怨一面搶。重要的是，這能攻占好一陣子話題焦點，對善於玩弄輿論設定與社會情緒控管的蔡政府而言，就是它想要的效果。官員都知道，必須不停替媒體、網民找題材，才能沖淡那些自己不想面對的難堪。

如果媒體每天追問的，是低落的疫苗 接種率能否因應疫情 ，高端接種者能否出國，政府形象如何維持？蔡總統上任五年特別預算 已經突破兩兆，財政黑洞迅速惡化，諸事不順，水果又被對岸卡關。相形之下，能讓百姓忙著搶券，政府忍受一下小酸小罵，都是划算的。