新聞評論／解決問題 陳時中、陳吉仲 都該學郭董

鴻海創辦人郭台銘。（本報資料照片）

這兩天，衛福部長陳時中 和農委會主委陳吉仲都很窘。陳時中是錯解美國的新入境管制措施，遭美國在台協會（AIT）聲明打臉；他也因「3加11」的檢討報告推諉卸責，在立法院被立委追問到惱羞成怒。陳吉仲則是因中國大陸禁止台灣 釋迦和蓮霧輸入，遭外界譏諷只有撒幣補貼一招，因應中國大陸及紐西蘭水果禁令又明顯雙標，對分散台灣水果出口市場則淪為空談，毫無成績。

陳時中和陳吉仲都站在內閣關鍵位置，兩人均深受主政者信任，在政治舞台扮演重要角色。但在光鮮之外，外界也漸漸看出他們的問題所在：兩人都身段靈活、辯才無礙，但他們卻缺少直面問題的誠懇，更多時候只是在敷衍及粉飾。陳吉仲明知大陸進口台灣水果是源自馬政府時代的「讓利」作為，他不積極提升台方檢疫品質，卻高調反嗆對岸打壓，這有助果農外銷嗎？同樣的，陳時中大權在握，卻無法與時俱進提升防疫新知並思考解封之道，卻埋頭在那裡做小圈圈決策；長此以往，一直將台灣帶進窄巷。

歷經BNT疫苗 採購的迂迴轉折及波瀾起伏，陳時中和陳吉仲顯然都沒有學到什麼是政治應有的「務實」，更沒有學到郭台銘「面對問題」及「解決問題」的積極。最近全台中學生已開始施打BNT疫苗，能有這批疫苗，郭台銘從率先慨然捐贈、到百折不撓爭取政府同意、到親赴德國原廠交涉催貨，當居首功。從這個過程，我們看到一位企業家的成功之鑰，不僅是憑藉雄厚的資本或過人的企圖，更是他直視問題、逐一解決的意志和能力。更重要的是，促成BNT到台還包含著郭台銘對社會的大愛，和他回饋台灣的意念，他百忍以赴。

相形之下，陳時中先是錯失經東洋代理BNT的良機，企圖繞過上海復星向原廠直購又踩到國際貿易「代理權」的紅線未成，最後竟還用行政官威讓郭台銘等人穿小鞋；蔡政府不以民為念的嘴臉，已畢露無遺。無論如何，最後民間三團體捐贈BNT得以成事，甚至在郭董奔走下提前來了一批轉單的「復必泰」疫苗，全台官民都應該學到了「務實」的一課，疫苗有效且能夠救人最重要，不必在浮面的名稱上汲汲計較。

如果抱有這種「解決問題」的信念，那麼陳吉仲面對台灣水果遭對岸暫緩進口，應該做的是認真解決出口檢疫問題，或者拿出誠懇的態度與對口單位溝通，乃至設法透過有能力的人居間穿梭，讓事態有轉圜的機會以利果農。而陳吉仲的做法卻是強硬譴責對岸刁難，並高調下達通牒令，這豈有任何想要解決問題的態度？說穿了，整個蔡政府上上下下都是如此，做足「政治表態」絕對優先於務實「解決問題」，只要能從國庫堂皇掏錢來補貼，誰在乎農民下一季的生計如何？尤其，WTO的申訴機制已因川普的杯葛停擺兩年，陳吉仲說要告上WTO，是在唬誰？

陳時中的情況更為嚴重，他一夫當關，全台的防疫開關和命脈皆握在他手裡。但今年以來，台灣在疫苗的採購分配、防疫規定的鬆緊、篩檢和醫療藥物乃至抗體檢驗等進度都已落入全球後段班；但陳時中對此毫無知覺，仍然一意孤行嚴管嚴控。最近，一名鴻海子公司員工利用郭董投資企業研發的「唾液快篩機」驗出確診，這種唾液快篩顯比鼻腔採樣方便有效；但以陳時中無上的掌控欲，會允許民間有自驗的權利嗎？

企業家以解決問題為念，官員則以墊高自己為先。陳時中和陳吉仲沒學到「務實」這一課，至少學學「愛民」吧！