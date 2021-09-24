中台灣區域治理 藍7縣市合作秀肌肉

中台灣區域治理論壇登場，新竹縣長楊文科（左起）、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善及嘉義市長黃敏惠等藍營7位縣市長同台。(記者陳秋雲／攝影)

不讓大新竹合併搶盡焦點，「中台灣 區域治理論壇」昨在台中登場，展現國民黨 中台灣7縣市政治實力。新竹縣長楊文科說，雖然「頭前溪兩岸（意指新竹縣市）」風不平、浪不靜，但他會學習中台灣區 域治理典範；嘉義市長黃敏惠說，縣市合併不必噴口水，合併卻不能合作也沒意義。身為東道主的台中市長盧秀燕說，縣市不能再單打獨鬥，7縣市未來將持續合作。

2019年盧秀燕上任不久就將中台灣區域治理平台從原本中彰投苗4縣市，延伸增加雲林、嘉市及竹縣，成為全台最大的區域治理平台。彰化縣長王惠美原計畫昨北上洽公，因7縣市要展現團結氛圍，親自出席；藍營7位百里侯盧秀燕、王惠美、楊文科、黃敏惠、南投縣長林明溱、雲林縣長張麗善、苗栗縣長徐耀昌同框出席，提出治理成果「秀肌肉」。

盧秀燕是中台灣唯一直轄市長，順理成章成為中台灣領頭羊。盧秀燕說，7縣市聯手在各議題並肩作戰，例如聯手抗疫，印證區域作戰奏效，「中部共好，台灣才會好」。

林明溱指出，民進黨執政，國民黨縣市要不到什麼經費，但中台灣區域治理平台可以解決共同問題，「藍營當自強」。黃敏惠說，縣市合併不必噴政治口水，合併卻不能合作也沒意義，中台灣治理平台則深化合作。楊文科說，最近頭前溪兩岸風不平浪不靜，應以中台灣區域治理當範本，中台灣好，全台灣就好。