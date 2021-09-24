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投票前夕 朱立倫訪立院踩江地盤 29藍委力挺

台灣新聞組╱台北24日電
國民黨主席候選人朱立倫（前排中）23日前往立法院拜訪國民黨籍立委，包含總召費鴻泰、人氣立委蔣萬安等共29人出席力挺。(記者林伯東／攝影)
國民黨主席候選人朱立倫（前排中）23日前往立法院拜訪國民黨籍立委，包含總召費鴻泰、人氣立委蔣萬安等共29人出席力挺。(記者林伯東／攝影)

國民黨主席選舉明天投票，候選人朱立倫昨造訪立法院國民黨團，38個藍委中有29人出席，會後還合體高喊「朱立倫凍蒜」，總召費鴻泰也打趣說：「甲動都沒有來那麼多人」；外界認為朱此舉是踩了同是立委的候選人江啟臣地盤。

據台北中國時報報導，朱立倫昨到立院拜訪國民黨立委，38名藍委中包括總召費鴻泰、立委林為洲與蔣萬安等29人現身力挺，費鴻泰直說朱立倫「有魅力」，資深立委賴士葆更直接表態，希望大家共同支持朱立倫擔任國民黨主席。

曾任立委的朱立倫說，他這次是回娘家，在場有很多老朋友與好同事都與他有交情。他也表示，這次出來參選的最大目標，是要讓國民黨越來越強大。

報導引述黨內人士分析，絕大多數立委出席，顯示多數立委趨於顯性挺朱。不過書記長陳玉珍、立委蔣萬安都說，任何人來拜會，都給予祝福及加油打氣。江啟臣競選團隊發言人詹為元則說，選舉期間拜票很正常，立委到場並不代表投票支持。

另據本報系聯合報報導，候選人張亞中昨天「三問朱立倫」，要求朱說明過去在中國大陸主席習近平面前主張「兩岸同屬一中」；朱則指社會大眾認為紅統就是台灣被中共統一，張的主張似乎就是接受對方的條件，「這是不是紅統，社會自有公評。」

對於黨內操作「棄江保朱」，江啟臣說，這是操作者沒自信和太自私，他不擔心會發酵，棄保也沒有影響到他的支持者，有些還回籠，反而讓許多基層黨員反過來想，要選一個「選後馬上分裂」或「選了2024會分裂」，所以「選我最安心」。

另一位候選人卓伯源近日造訪金門，他昨在臉書貼文，呼籲蔡政府依循九二共識，擱置爭議、存異求同，展開兩岸良性對話。

國民黨主席候選人江啟臣23日前往廣播電台接受專訪。(記者鄭超文／攝影)
國民黨主席候選人江啟臣23日前往廣播電台接受專訪。(記者鄭超文／攝影)

國民黨 江啟臣 投票

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