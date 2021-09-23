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朱立倫、張亞中再駁火 江啟臣酸「先簽和平協議」

台灣新聞組／綜合23日電
國民黨主席選舉進入倒數階段，候選人卓伯源、張亞中、朱立倫、江啟臣（圖）22日各有行程，進行最後衝刺。（記者潘俊宏／攝影）
國民黨主席選舉進入倒數階段，候選人卓伯源、張亞中、朱立倫、江啟臣（圖）22日各有行程，進行最後衝刺。（記者潘俊宏／攝影）

國民黨主席選舉25日投票，候選人朱立倫昨指對手張亞中是「理論大師」，但民眾希望安居樂業、過好日子，讓有經驗、負責任的黨主席帶領國民黨，每天要關心的不是只有一個兩岸議題，若每天都在打高空，沒有務實政策，沒辦法執政，難以獲得民眾肯定。

國民黨主席選舉進入倒數階段，候選人卓伯源、張亞中、朱立倫（圖右）、江啟臣22日各...
國民黨主席選舉進入倒數階段，候選人卓伯源、張亞中、朱立倫（圖右）、江啟臣22日各有行程，進行最後衝刺。（記者蘇健忠／攝影）

朱立倫呼籲黨員在最後投票時，還是要考慮一個政黨未來發展能否獲得台灣主流民意認同，能否對抗、打敗民進黨，爭取重新執政，才是整體黨員最大的期待。而繼行政院前院長張善政後，朱立倫昨再邀高雄前市長韓國瑜在高市府的副手陳雄文一同受訪，繼續爭取「韓粉」支持。

張亞中則表示，他若當選，黨不會分裂，呼籲對手不要只是扣他帽子。張亞中說，他的三大主張為希望結束兩岸敵對追求和平、追打蔡政權，以及消滅李登輝的政治餘毒，他反問對手，哪一個主張會讓國民黨分裂？說他會分裂國民黨應該要說出理由，不然就只是在扣他帽子。

國民黨主席選舉進入倒數階段，候選人卓伯源、張亞中（圖）、朱立倫、江啟臣22日各有...
國民黨主席選舉進入倒數階段，候選人卓伯源、張亞中（圖）、朱立倫、江啟臣22日各有行程，進行最後衝刺。（記者蘇健忠／攝影）

中廣董事長趙少康在廣播問張亞中是不是「紅統」？張說，他在學校教兩岸關係多年，「你看我像紅統嗎？」他說自己真的愛台灣，在台灣長大、工作；他贊成統一，他的主張是結束敵對狀態走向和平，和平後再談融合，再來才是統一。

朱張連日駁火，爭取連任主席的江啟臣昨表示，張說要簽和平協議，倒不如他們兩個先簽一個；國民黨不要老是讓人覺得內鬥內行，這才是黨員的無奈與擔心。

江啟臣說，「另兩位打來打去」，讓黨員擔心選後的挑戰與任務更多，現在有不愉快怎麼打後面的仗？能不能團結？他過去17個月讓這個黨穩住，希望黨內選舉也能實踐這樣的團結，「我有這樣的能力，是最能團結的候選人」。

朱立倫昨與陳雄文合體，並自爆與韓國瑜通電話；江啟臣昨受訪也說，韓對大家都很好，過去這幾天，兩人也通了LINE，大家一起為黨、台灣、中華民國大家努力。

韓國瑜另位昔日副手李四川發揮人脈優勢，協助朱立倫在高屏地區拓票。李四川昨透過臉書催票，黨內評估有助朱爭取「韓粉」支持。

另一位黨主席候選人卓伯源昨至金門拜訪黨員，訴求「兩岸和平、民生優先」，呼籲蔡政府超前部署兩岸小三通復航，並規畫金廈經濟文化特區，興建金廈大橋，做為未來兩岸破冰試金石，向大陸遞和平橄欖枝。

國民黨主席選舉進入倒數階段，候選人卓伯源（圖中）、張亞中、朱立倫、江啟臣22日各...
國民黨主席選舉進入倒數階段，候選人卓伯源（圖中）、張亞中、朱立倫、江啟臣22日各有行程，進行最後衝刺。（記者蔡家蓁／攝影）

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