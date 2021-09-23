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被指蠶食國民黨 柯文哲自嘲：蠶食民進黨還比較多

台灣新聞組／綜合23日電
台北市長柯文哲（圖）22日前在台北市議會報告「辦理第二次追加（減）追加預算」時，民進黨市議員簡舒培提問國民黨狀況不佳「你有蠶食鯨吞國民黨嗎？」柯文哲表示，「蠶食民進黨比較多，我民進黨朋友很多」。（記者黃義書／攝影）
台北市長柯文哲（圖）22日前在台北市議會報告「辦理第二次追加（減）追加預算」時，民進黨市議員簡舒培提問國民黨狀況不佳「你有蠶食鯨吞國民黨嗎？」柯文哲表示，「蠶食民進黨比較多，我民進黨朋友很多」。（記者黃義書／攝影）

國民黨主席選舉25日投票，基隆市長林右昌昨表示，民眾黨將鯨吞蠶食，未來國民黨主席很可能將是台北市長柯文哲，還說「『柯』在我心底的名字」，可能是國民黨很多政治人物心裡最有感的歌。柯文哲答覆議員質詢時說：「你也信喔？」還說「我覺得我跟民進黨還比較好，蠶食民進黨還比較多」。

林右昌說，不管25日投票結果如何，未來國民黨的黨主席很可能將是柯文哲；民眾黨也將鯨吞蠶食，取代國民黨。林右昌說，相信那是非常多國民黨人不願面對的真相，從這幾天國民黨主席的辯論，可以看到很多國民黨支持者的焦慮。

柯文哲答覆台北市議員簡舒培質詢時說，這樣的說法太離譜，「你也信喔？」簡舒培再問：「你有沒有要蠶食鯨吞國民黨？」柯文哲說，自己有很多民進黨的朋友，跟民進黨還比較好，「蠶食民進黨還比較多」。

對於國民黨四位主席候選人近日皆表示，要推動罷免台灣基進立委陳柏惟，民進黨秘書長林錫耀昨天說，國民黨已經走入令人搖頭的風格與姿態，不顧台灣的主流民意，提出許多讓人不解的主張，也不曉得未來國民黨主席上任之後，會不會恢復到正常。

林錫耀表示，陳柏惟不是民進黨，他是台灣目前在國會席次最小的一個政黨，叫台灣基進，而國民黨雖然在中央是最大在野黨，在地方執政的縣市也有14個，國民黨在基層實力非常堅強，居然容不下一位最小在野黨的國會議員。

國民黨 民進黨 柯文哲

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