新聞評論／民主法治倒退 民進黨還不自覺

促轉會規畫中正紀念堂轉型成「反省威權歷史公園」，還要移除已故前總統蔣中正銅像。（本報資料照片

行政院促轉會提出中正紀念堂轉型方案，將移除前總統蔣中正銅像及其他威權象徵，並改造成「反省威權歷史公園」。在疫情中，這項消息並未引起太多關注。有趣的是，10天後民進黨 相關民調 出爐，不能接受拆除蔣公銅像的人高達五成四，支持者僅三成七；反對改造成「反省威權歷史公園」者高達五成八，支持者僅二成五。對此意外結果，民進黨人士認為，此事還需要很長時間的說服過程。

無獨有偶，Yahoo奇摩也針對同一議題進行網路民調，結果92.4％反對拆除蔣中正銅像，僅有7.6％支持。不少反對的網友認為，蔡政府此際要拆蔣公銅像，只是想轉移防疫失敗的焦點；也有網友表示，蔣家政權的威權早已不存在，沒什麼可怕，該去除的是當今政務官的官威。

兩項民調前呼後應，對蔡政府自以為十拿九穩的轉型正義操作，給了重重一記當頭棒喝。從這兩份民調以及網友回應看，不難理解當下台灣 的社會心理：第一，疫情籠罩快兩年，蔡政府的處理表現出消極、滯後、偏私的態度，讓人民極為失望。第二，轉型正義被蔡政府當成對付政敵的提款機和撒手鐧，不斷擴大社會對立與仇恨，卻從未提出和解與團結的倡議，民眾深感疲憊。第三，近年民進黨極盡揮霍財政之能事，卻用於壯大自身勢力；這也讓民眾憶起兩蔣時代對台灣的建樹和發展，認為更需要改革的是當今的政務官。

值得蔡政府警惕的是，民進黨內部的民調一向扮演政治煽風點火的角色，但這次卻結結實實踢到民意的大鐵板。事實上，撇開中正紀念堂如何轉型不談，主導這次轉型規畫的促轉會角色即備受質疑。當年促轉會自詡為「東廠」引起社會譁然，其後早該屆滿卻又強行延任兩次，正當性已蕩然無存。尤其諷刺的是，中正紀念堂要改造成「反省威權歷史公園」，但目前蔡政府許多作為就是「威權複製品」；執政者自己不反省，卻建公園讓民眾去反省，豈不可笑！

不可否認，「改革宣示」和「轉型正義」一直是民進黨號召民眾支持的重要力量；但近幾年，這兩項號召力一直在加速流失。民眾看出蔡政府的「轉型正義」毫無真誠，因而對中正紀念堂轉型感到興味索然，這樣的變化絕不是一日之間發生的事。且看，蘇內閣在處理防疫、疫苗、萊豬、水果禁令上表現得何等顢頇無能，卻依舊高居其位，不必負起政治責任。再如，政府濫權封頻道、關節目，甚至要修法指定董事長削弱公視的獨立性，較威權年代有過之而無不及。此外，立法院的「橡皮圖章化」，監察院人事及辦案目的的「黨私化」，到司法人員審判取向的「政治化」，哪一項不讓人憤怒與痛心？

從這些現象，人們看到的是國家機器不斷淪為執政黨私具，國家的發展被編在民進黨壯大的次項目底下，國家憲政被蔡英文兩次勝選踢到角落。這些可怕的退化，在在犧牲台灣好不容易建立的民主和法治，卻在民進黨「轉型正義」的大話底下公然上演。同樣荒唐的是，最近中國大陸申請要加入原本以「排中」為目的的《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），人們才赫然發現，台灣竟然迄今仍未提出申請。這個政府，到底在忙些什麼？

不必為人民購置充裕的疫苗，不必加入CPTPP，不必在乎經濟發展，不必管水果檢疫不當被禁止輸入；民進黨政府只要會反中、拆銅像，就夠了嗎？