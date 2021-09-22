唱「綠畜」遭出征 高虹安反擊：疫情死800多人怎不見檢討

民眾黨立委高虹安日前受名嘴朱學恆邀請，在網路節目中高唱「塔綠班」之歌。（取材自YouTube）

民眾黨立委高虹安上網路節目唱「塔綠班」之歌引起綠營人士批評，她昨在南投表示，沒想到唱一首歌就遭這麼多網路霸凌，「塔綠班」短時間暴紅是因為民進黨 支持者過於激進，和黨意不合的言論就四處出征，讓「塔綠班成為刻在民眾心底的名字」。

民進黨中執委鄭宏輝20日就在臉書 發文痛斥，什麼是「綠畜」？「塔綠班」？要求高虹安出來道歉。對此，高虹安21日在臉書怒批，800多人死亡，檢討政府防疫都沒這麼大聲，而鋪天蓋地霸凌她的，正會將塔綠班的稱號，深深地刻在民眾心底。

高虹安說，她唱首歌引起這麼多人攻擊，顯示社會上有群塔綠班存在，她應主持人及觀眾要求唱了首歌，歌曲、歌詞皆非她創作，沒想到引起鋪天蓋地網路霸凌，真正撕裂族群製造對立的就是不健康的一言堂環境，就是民眾痛恨的塔綠班。她說，這些人檢討她唱歌使出洪荒之力，檢討政府防疫、八百多人死亡，怎麼沒看到大聲監督政府？

國民黨新北議員葉元之認為，民進黨根本是被戳到痛處、惱羞成怒，「塔綠班」只是網路哏，一般民眾不在乎，民進黨支持者過去也以不雅字眼羞辱前總統馬英九及國民黨，現在卻好意思講得自己多高尚、多斯文。

民進黨新北議員戴瑋姍說，民代監督政府是職責，有證據、有道理的論述會被民眾肯定，但高虹安這種為衝高知名度口不擇言，應該主動且誠心道歉。

時代力量立委邱顯智在臉書表示，「調侃是無權者的武器，手握權力的公眾人物，不該使用言語侮辱其他政黨的支持者」，所有政治工作者應當對此有所自覺，戒慎恐懼地使用自己的權力。

親綠藝人「焦糖哥哥」陳嘉行更大酸高虹安，「我個人完全支持妳繼續罵，甚至支持妳把這首歌當競選歌曲」，並自嘲「我就塔綠班」、「我們是一群可愛的孩子1450塔綠班」「妳家黨主席柯文哲 曾自稱自己是墨綠，所以妳是罵柯文哲是激進份子，是ㄔㄨˋㄕㄥ（畜牲）嗎？」。

兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲，中秋連假期間連跑新北、台中、南投3縣市，昨天到南投出席「921大地震22周年關懷巡禮」及民眾黨南投縣黨部暨高虹安立委南投縣服務處揭牌。民眾黨地方黨務人士表示，柯文哲正展開「全台面試之旅」，把關2022參選人，也蓄積自己2024總統大選的能量。