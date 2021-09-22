朱張隔空交火 戰鬥藍青心涼

趙少康表示，無論誰當選國民黨主席，「戰鬥藍的意見」都不會被忽視。(圖：趙少康辦公室提供)

國民黨 主席選舉即將投票 ，候選人朱立倫、張亞中昨再隔空交火。朱接受電台專訪表示，張亞中沒有從政經驗，黨員聽他講得慷慨激昂，爽度很高，但其實「兩岸和平備忘錄」的內容很恐怖。朱也提到，張若當選，明年選舉大家都很害怕，「投給XXX就等於投給張亞中，對候選人來說壓力非常大」。

本報系聯合報報導，張亞中選情看漲，引發黨內公職「反中（張亞中）」。張昨表示，他當選會提升國民黨形象，對黨籍縣市長、縣市議員的明年選舉，一定有更大幫助。他說，「完全體諒」縣市長等黨內民選公職對他的反彈，畢竟人會「路徑依賴」，對不認識的人會害怕，但若他們真能體會這場選舉對國民黨的意義，「就都會義無反顧地站出來支持我」。

江啟臣 昨到台南出席基層黨員座談會，還有黨齡66年資深黨員到場力挺，讓江相當感動。江表示，希望所有黨主席候選人不要相互攻擊，回到表述自己政見、如何帶領國民黨的願景及路線，選後團結一致，讓國民黨更好，也才有機會重返執政。

黨主席選舉投票進入倒數，許多黨籍縣市長陸續表態。台中市長盧秀燕前天釋出與江啟臣推薦在地美食的影片，端出「牛鞭料理」祝江心想事成、一路暢通。但對支持人選，她昨天笑而不答。

新北市長侯友宜表示，現在防疫最重要，一切以市政為主，不辜負市民託付，好好做事。

投票前夕，昨傳出負責黨產官司的行管會主委邱大展請辭。國民黨秘書長李乾龍表示，邱大展一年多前就想辭，辭呈早在他桌上，但他未批准，希望在主席選舉前不要節外生枝。

中時新聞網報導，「戰鬥藍青年」一員、高雄青工會副總會長張永杰表示，黨員們普遍都感到心灰意冷，這更加深他身為藍營年輕人承擔的責任。面對黨主席之戰如火如荼進行，他與黨員們都想說一句話：「國民黨必須團結！」因為黨內的「競爭」不是對抗，而是讓彼此理解的過程。