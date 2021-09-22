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大新竹異見多 綠委喊二級政府「全部升格直轄市」

記者李承穎／台北22日電
新竹市長林智堅拋出「大新竹市」合併議題，除了引發地方議論，民進黨內部也有許多不同意見。(圖：新竹市政府提供)
新竹市長林智堅拋出「大新竹市」合併議題，除了引發地方議論，民進黨內部也有許多不同意見。(圖：新竹市政府提供)

新竹市長林智堅拋出「大新竹市」合併升格議題後，民進黨內「異見」多，黨內人士直言，未來修法勢必引發另一番討論。

除了「英系掌門人」立委陳明文率先開黨內第一槍，反對為單一縣市修法外，「正國會」內部近日也針對合併升格討論，認為彰化縣也應同時納入考量，立法院可先以「財政收支畫分法」的分配檢討為討論主軸；也有黨內立委主張「全部縣市都升格為直轄市」，亦即全台都成為二級政府。

據悉，陳明文表示，要升格、要修法，就有不同主張，這是制度層面的問題，因修法將125萬直轄市人口門檻下修到100萬，未來不只是7都，還可能有第8都、第9都出現，將演變成整個台灣一半是直轄市，一半不是，其他縣市該怎麼辦？

彰化縣人口逾125萬，民進黨彰化縣黨部主委邱建富也拋出希望升格的聲浪，正國會人士指出，彰化是唯一目前人口達升格資格的縣市，但大多數統籌分配款仍落在直轄市，在討論升格之前，應檢討現階段財畫法的分配，而不是針對單一縣市是否升格來表態。

「竹竹併」話題民進黨內有立委主張，全面統一都是二級政府，或全台改為直轄市化。學者認為，全面改為二級政府，好處是廢除鄉鎮市後，下達各種政策來得更為快速，政策可以更靈活運用；但缺點可能是地方邊緣化加劇，且無法按照原有的鄉鎮特性發展。也有學者主張「3都15縣」，認為同樣能讓區域均衡發展。

暨南國際大學教授趙永茂說，二級政府優點是層級比較少，政府協調事物能夠單純化；但缺點是偏鄉地區很多資源，在管理上沒有辦法一致，還是必須尊重多元性。彰化師範大學教授黃建銘也說，例如原住民、客家庄等，也可能會造成資源集中在境內中央，造成地方邊陲化。

銘傳大學教授紀俊臣說，全面改為二級政府，實務上可能做不來，例如未來如何進行原住民自治區的選舉？他認為最好的做法是「3都15縣」，北中南3都合併成有競爭力的大都市，可拉抬鄰近周邊縣市，促進經濟繁榮，同樣能讓區域均衡發展，中央也能更多心力照顧離島和東部縣市。

民進黨 原住民 台灣

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