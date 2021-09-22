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新聞眼／竹竹併機關算盡 地方諸侯成綠隱憂

記者 李承穎
「新竹合併直轄市、團圓升級」看板，掛在新竹市光復路與關新路口，引起不少用路人注意。(記者張裕珍／攝影)
「新竹合併直轄市、團圓升級」看板，掛在新竹市光復路與關新路口，引起不少用路人注意。(記者張裕珍／攝影)

「大新竹市」合併升格議題延燒迄今，民進黨內已形成許多討論，核心問題除了區域發展是否均衡，政治上的現實則是直轄市資源將進一步擴大，直轄市長可以問鼎總統，但非直轄市的首長則無討論機會。黨內人士也憂心，無論怎麼解釋沒有政治算盤，仍會被外界質疑是「因人設事」，對民進黨不見得有利。

在過去只有北高「兩都」時代，台北市長幾乎都是競逐總統人選，例如陳水扁、馬英九等；如今形成六都後，只要選上直轄市長，全台知名度及政治實力即大增，更多的直轄市，也造成問鼎大位「群雄並起」的局面。

例如桃園市長鄭文燦，擔任兩屆市長，聲勢水漲船高，已是民進黨內可能的總統人選。已連任兩屆新竹市長的林智堅，在表態不選桃園市長後，一度被質疑政治發展恐會受限，但若成為「大新竹市」市長，情況完全翻轉，政治現實擺在眼前，也無怪乎外界會抨擊是「因人設事」。

再看區域均衡發展問題，若新竹縣市單獨合併升格，整個西部就有高達七個直轄市；夾在台中、新竹的苗栗縣，竟要在車程不到一小時間的直轄市間夾縫求生。

面對民進黨積極布局「竹竹併」，國民黨拉出苗栗也要一起整併，縱使在執政黨多數優勢下有其難度，但至少已打亂民進黨人的如意算盤，也激起全民反思：國土規畫能否淪為「喊話式」的粗糙決策？

在民進黨穩居國會過半優勢之下，誠如立院黨團總召柯建銘所說「修法不難」，但若強行闖關修法，勢必被貼上「機關算盡」標籤，年底公投在即，目前拋出此議題，不見得有利；另一方面，黨內若因此「群雄並起」，地方諸侯各擁勢力，也有尾大不掉的隱憂。

民進黨 馬英九 國民黨

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