新聞評論／科學園區遍地開花 蘇貞昌又炒短線

科學園區遍地開花，行政院長蘇貞昌被直疑為幫綠營選舉鋪路。（圖：行政院提供）

行政院長蘇貞昌日前分赴屏東與嘉義，宣布在當地設立科學園區。嘉義與屏東科學園區設立後，台灣 西半部除了雙北與基隆，從北到南各縣市都有科學園區。科學園區遍地開花，行政院高調宣傳是為串起台灣西部的科技廊道，但我們真的需要那麼多科學園區嗎？或者，又是蘇貞昌的炒短線？

蘇貞昌在五倍券政策風波中面臨黨內其他派系與地方勢力的反彈，蘇企圖在科學園區一事扳回一城。從他去嘉義時和英系立委陳明文與縣長翁章梁的互動就可看出，即便對蘇施政百般挑剔的陳明文，遇到科學園區議題也只能挺中央，翁章梁更公開向蘇揆鞠躬道謝，道盡了地方對科學園區的渴望，當然也拉抬了蘇貞昌的政治聲量。

蘇貞昌推動嘉、屏兩地科學園區時，對產業發展與經濟效益的客觀數據著墨甚少，但選舉語言極多。蘇貞昌說，當初他答應立委要設科學園區，「答應了一定要做到。」而「答應就要做到」正是蘇自詡「行動內閣」的風格，他的名言是：「我的施政都是以一年為限，要求所有計畫必須在一年內見效。」科學園區是地方招商與拚經濟最有力的招牌，只要打出科學園區這張牌，縣市首長支持度往往就此翻揚，房地產 與土地也跟著飛漲；至於設立科學園區後究竟對當地經濟與整體國家產業發展的助益為何，反而不是蘇內閣的重點。

以嘉義科學園區為例，早在陳水扁總統時代，陳明文擔任嘉義縣長時就曾多次向中央爭取，但都未獲同意，原因是沒有標竿地位的龍頭產業進駐，也缺乏地方特色的高附加價值產業發展計畫。十多年過去，當年民進黨中央執政時的質疑與擔憂，現在的蘇內閣並沒有釐清，卻只空洞地說嘉義縣已有設立園區的條件，「只是過去被疏忽」，如此急就章的推動，充滿著濃濃的拚政治味。

科學園區並非設立就一定成功，馬政府時代推動的南投中興新村高等研究園區，想藉由中科發展的外溢效應促成南投也有科學園區，但開發過程中受到文資保存的限制與廠商進駐的意願低落，九年後改朝縮小開發規模的降編方式推動，等同宣告南投科學園區的推動受挫。

從中興新村高等研究園區的推動經驗來看，築巢未必保證引鳳。近期傳出台積電 打算在高雄設廠，但未選擇當地的路竹科學園區或橋頭科學園區，而是看上五輕原址，顯示科學園區不是設廠保證。嘉義與屏東科學園區未來也會遇到類似挑戰。目前政府評估嘉、屏兩地科學園區年產值約300餘億元台幣，跟竹科每年上兆產值有極大差距。我們當然不能將剛成立的嘉、屏兩地科學園區與成立41年的竹科相比，但負責任的政府應該做好縝密評估，確保斥巨資開發的科學園區不會變成蚊子工業區。

廣設科學園區並不是蘇貞昌炒短線施政的唯一案例，日前高鐵延伸宜蘭的設站位置評估，行政院突然拋出四城站優先的方案，不但決策過程不透明，也被質疑缺乏專業評估，藍綠陣營都有人反對，甚至找上宜蘭縣的老縣長、現任立法院長游錫堃幫忙，希望能勸行政院懸崖勒馬。但游錫堃也只能呼籲行政院深思，並交由地方民意決定。

2022地方大選日近，蘇貞昌除了要保閣揆位子，也要幫綠營選舉鋪路，兩種焦慮感加劇了蘇閣「一年見效」的短線風格。但不論是科學園區設立或高鐵車站選址，都不應是一年內就可以完成評估計畫與推動見效的重大建設。當地方喜迎蘇揆大禮時，國人更擔心誰來為成本效益把關？