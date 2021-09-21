黑白集／國民黨主席選戰互揭瘡疤 成促進分裂之戰

國民黨主席候選人張亞中。（本報資料照片）

張亞中一句「美國 線人」，揭開國民黨 主席選戰「黨內互打」序幕；黨中央無力制止，候選人簽訂「不互相攻訐」的選舉公約也形同具文。候選人彼此惡言相向，很難令人相信這只是一場黨內選舉；更讓人懷疑，選戰打到這種地步，選後要如何團結？

黨內互打模式開啟後，候選人們不再有任何保留。於是又有了朱立倫說張亞中是「紅統」，江啟臣說朱、張「不老實、不務實」，張亞中則重提朱選總統慘敗往事。選戰成了揭瘡疤大會。距離投票 只剩四天，候選人口味越來越重。

準主席們彼此廝殺刀刀見骨，場外肉搏更瀰漫詭異氣氛。負面「恐懼感」凌駕正面「喜好度」，恐懼誰當選會分裂、誰會為己謀私，大過對候選人及其理念的支持，棄保操作浮出檯面；沉默螺旋出現，極端聲音成聲量主力，且夾雜深綠反串。支持者各為其主，水火不容。

選戰還沒打完，國民黨形象再度跌落谷底。候選人之間、支持者之間既已撕破臉面不留餘地，選後當然也難有整合空間；同志彼此毀滅，則形同給敵對政黨補充彈藥。誰當主席，恐都難為國民黨加分。

主席選舉應是求取最大公約數，以促進團結、中興再起為要。但國民黨準主席們卻把選戰打成零和遊戲，有我無你。再不收斂，主席之戰將成國民黨分裂之戰。