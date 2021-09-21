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被指紅統、亡黨引棄保？ 張亞中自請調查止血

台灣新聞組／台北21日電
國民黨主席政見說明會桃園場20日在中壢舉行，四位候選人江啟臣（左起）、卓伯源、張亞中、朱立倫拿著蓮霧和釋迦，表達支持農民的立場。（圖：國民黨提供）
國民黨主席政見說明會桃園場20日在中壢舉行，四位候選人江啟臣（左起）、卓伯源、張亞中、朱立倫拿著蓮霧和釋迦，表達支持農民的立場。（圖：國民黨提供）

國民黨主席選舉，最後一場分區政見說明會昨天在桃園登場，四位候選人各有訴求。江啟臣強調自己不是免洗筷只能用一次，批其他三人開很多空頭支票。張亞中說參選理念是救黨、救國、救兩岸，找回黨的靈魂。朱立倫呼籲每位候選人走中道、正藍的國民黨路線。卓伯源則將矛頭對外，提醒台灣人民不要再被民進黨操弄。

對於被指「紅統、亡黨、分裂」，黨內質疑恐帶來傷害，張亞中表示，他已請選監委員會調查他參選至今的主張，是否是紅統、製造分裂；選監委員會將在明天開會討論。他強調，主張解決兩岸敵對狀態、創造和平，與台獨引發戰爭大不同，若當選，會盡快與北京展開對話，並簽署「創造兩岸和平備忘錄」。

來源：聯合新聞網

昨有資深黨員在媒體刊登廣告支持張亞中，稱已給過朱、江等人機會當主席，批評國民黨向台獨勢力靠攏。朱立倫表示，不能讓國民黨走向「小綠」，更不能走向「小紅」；江啟臣則說，尊重每個人發表意見的權利。

朱立倫說，張亞中曾批評「朱立倫輸過、韓國瑜太弱」，但選戰有贏有輸，他曾在新北市長選舉贏過蔡英文總統，在總統選舉則輸給蔡，國民黨2016年敗選後他深刻檢討，不能只提敗選不提勝選。

面對外界瀰漫「棄保」氛圍，江啟臣會前受訪說，這是無益黨內團結的說法，他不希望「棄柱保朱」戲碼再上演，黨內選舉自己人互打，將來怎麼與敵人作戰？自己過去的任期證明，中壯世代扛得起國民黨。

卓伯源痛批民進黨廢棄九二共識，造成兩岸緊張，現階段要讓人民了解民進黨操弄的勝利方程式；自己不是最棒的人，但是最適合的人，若當選黨主席，不做大官也不選總統，會努力找回失聯黨員。

張亞中昨下午在桃園市龜山區自辦政見會，近百人到場高喊「張亞中凍蒜」。張批評，民進黨就像寄生中華民國大樹上的寄生蟲，不斷吸取大樹的養分壯大自己，把中華民國當養分吸收。

來源：聯合新聞網

國民黨主席選舉倒數，繼雲林縣長張麗善、南投縣長林明溱、台東縣長饒慶鈴表態後，花蓮縣長徐榛蔚昨天也公開支持朱立倫。新北市長侯友宜則表示，國民黨的同志不管是誰，只要凡事多為國家、為人民多想想，多做一點事情，都是好事，他都給予滿滿祝福，這樣台灣也就會更好。

江啟臣昨到台東縣議會和黨員博感情，雖然縣長饒慶鈴、議長吳秀華先前已表態支持朱立倫，但江表示要以行動爭取支持。吳秀華以地主身分接待，饒慶鈴雖未到場，但江到官邸拜訪，過程不公開。

國民黨 江啟臣 民進黨

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