美學者看2024台大選 國民黨推侯友宜有機會贏

美國史丹福大學胡佛研究所研究員祁凱立分析2024台灣 總統大選,提出國民黨 可能勝選情況,條件包括國民黨推出較受歡迎的候選人,加上分裂的民進黨,以及第三勢力挑戰者;至於國民黨候選人,祁凱立點名新北市長侯友宜 。

祁凱立(Kharis Templeman)近日在推特分享對台灣總統大選的看法,指國民黨並非完全沒有機會。祁凱立指出,國民黨面臨一些嚴重問題,包括民調不佳、年輕選民不愛,就連過去作為北京傾向的兩岸夥伴,這項傳統優勢也變得對其不利;雖然基於國民黨目前的發展,看起來2024贏面不大,但仍不能排除國民黨贏的可能。

Some thoughts on Taiwan's 2024 presidential election, inspired by this tweet by good friend @DerekJGrossman: https://t.co/cw3drQBVRu



I'm not as confident as Derek that the KMT has no shot. The reason is that Taiwan's presidential elections are high-variance contests. Thread: