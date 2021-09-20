美學者看2024台大選 國民黨推侯友宜有機會贏

新北市長侯友宜（前）。（記者潘俊宏／攝影）

美國史丹福大學胡佛研究所研究員祁凱立分析2024台灣 總統大選，提出國民黨 可能勝選情況，條件包括國民黨推出較受歡迎的候選人，加上分裂的民進黨，以及第三勢力挑戰者；至於國民黨候選人，祁凱立點名新北市長侯友宜 。

祁凱立（Kharis Templeman）近日在推特分享對台灣總統大選的看法，指國民黨並非完全沒有機會。祁凱立指出，國民黨面臨一些嚴重問題，包括民調不佳、年輕選民不愛，就連過去作為北京傾向的兩岸夥伴，這項傳統優勢也變得對其不利；雖然基於國民黨目前的發展，看起來2024贏面不大，但仍不能排除國民黨贏的可能。

Some thoughts on Taiwan's 2024 presidential election, inspired by this tweet by good friend @DerekJGrossman: https://t.co/cw3drQBVRu



I'm not as confident as Derek that the KMT has no shot. The reason is that Taiwan's presidential elections are high-variance contests. Thread: — Kharis Templeman 祁凱立 (@kharisborloff) September 18, 2021

祁凱立說，較弱的政黨若能找到個性較受歡迎的候選人，仍具競爭力；因此，即使國民黨不是很受歡迎，還是可能提名一位有機會勝選的人，這位候選人不一定背負黨的政治包袱。

他接著說，密切關注台灣政治的人，大概能猜到他指的候選人是侯友宜；雖然不知道侯友宜是否會選，但若能提名侯，則國民黨會有一位強力的候選人，擁有地方政府經驗，且意識形態不像過去黨主席那麼強。

祁凱立並說，即使黨內大老與深藍人士不喜歡，侯友宜還是可以重新定位，讓自己在兩岸議題上更靠近中間選民。

此外，祁凱立提出，現任總統蔡英文在過去十幾年來主導民進黨，尚不確定誰能成為其繼任者；因此在大選前，民進黨內競爭將相當激烈，甚至可能導致黨分裂，最糟的情況是出現脫黨者以其他政黨參選。

祁凱立總結，2024年台灣總統大選，很可能會出現令人驚喜的國民黨候選人、分裂的民進黨、活躍的第三勢力挑戰者，也許在這種情況下，國民黨可能勝選。

祁凱立補充，侯友宜曾任新北市前市長朱立倫副手，若朱立倫選上國民黨主席，侯友宜成為國民黨總統候選人的機會將增加。