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黨揆戰棄保發酵？國民黨縣市長紛表態

台灣新聞組／台北20日電
國民黨主席選舉，中彰投政見會19日在台中登場。候選人張亞中（圖中）、卓伯源、朱立倫、江啟臣各述政見，但也捉對廝殺。（記者陳秋雲／攝影）
國民黨主席選舉，中彰投政見會19日在台中登場。候選人張亞中（圖中）、卓伯源、朱立倫、江啟臣各述政見，但也捉對廝殺。（記者陳秋雲／攝影）

國民黨主席選舉，候選人之爭愈演愈烈。江啟臣昨重批對手「一個不老實、一個不務實」，一面操作棄保與亡黨感，一面喊團結，如何帶領國民黨2024打贏民進黨？朱立倫說，當選後會邀大家聊聊。張亞中自評「我最老實又務實、民進黨就怕我當選」。卓伯源則感謝三人對國民黨付出，大打溫馨牌。

四位候選人的中彰投政見會昨在台中登場。黨籍縣市長也紛表態。繼雲林縣長張麗善率先力挺朱立倫之後，南投縣長林明溱昨在臉書公開「挺朱」表示，國民黨需要改變，需要一個熟悉民意、具備國際觀的黨主席，推薦並全力支持朱立倫；台東縣長饒慶鈴也貼文「支持朱立倫＋１」。

江啟臣則在臉書貼出與盧秀燕合照，指盧贈送台中捷運套卡寓意「一路暢通、快速抵達」；但盧秀燕本人未公開表態。

台中是江啟臣故鄉，昨有多位黨籍議員陪同，戴「戰鬥藍」口罩，高喊「江啟臣凍蒜」，護送江進政見會場。支持張亞中的人馬一早聚集等候，高舉韓家軍的「穿雲箭」，擊鼓大喊「張亞中加油」，還有人喊「張校長捍衛黨魂」，搶與張亞中合影。朱立倫與卓伯源相對低調。

國民黨主席選舉，中彰投政見會19日在台中登場。候選人張亞中（圖中）、卓伯源、朱立...
國民黨主席選舉，中彰投政見會19日在台中登場。候選人張亞中（圖中）、卓伯源、朱立倫、江啟臣各述政見，但也捉對廝殺。（記者陳秋雲／攝影）

江啟臣受訪指出，有人一邊操作「棄保」、「亡黨感」，說江不選了，一面又喊團結，黨內民主變互鬥，這種戲碼大家看膩了。他說，黨內互打是亡黨亂源，該講清楚的不講清楚，該承諾的不承諾，要不要選總統不敢講，他相信關鍵時刻黨員會做出選擇，讓國民黨穩定、中道、務實，重新站起來。

國民黨主席選舉，中彰投政見會19日在台中登場。候選人張亞中、卓伯源、朱立倫（圖）...
國民黨主席選舉，中彰投政見會19日在台中登場。候選人張亞中、卓伯源、朱立倫（圖）、江啟臣各述政見，但也捉對廝殺。（記者陳秋雲／攝影）

張亞中受訪時怒嗆朱立倫「扣我紅統帽子，卻拿不出證據！」朱立倫受訪稱「張教授是著名的統派學者」，也被尊稱為統派理論大師，提出很多理論被列為紅統主張，自己沒有貶抑之意，且張所主張的一國兩制，加速到兩岸統一，「這樣不是紅統嗎？」

張亞中指朱「移花接木」，他的著作白紙黑字，幾時贊成武統、紅統？他說，「民進黨最怕我當選」，才鋪天蓋地宣傳說選他會亡黨，沒想到國民黨也有人這麼說。

國民黨主席選舉，中彰投政見會19日在台中登場。候選人張亞中、卓伯源（圖）、朱立倫...
國民黨主席選舉，中彰投政見會19日在台中登場。候選人張亞中、卓伯源（圖）、朱立倫、江啟臣各述政見，但也捉對廝殺。（中央社）

卓伯源指出，新竹縣市合併人口才102萬，彰化縣就有129萬人口，如果竹竹合併升格，彰化卻沒升格，他一定帶彰化人抗議。

朱陣營表示，「張亞中危機」催促很多感性黨員對朱立倫的支持，本周將陸海空並進，回防北部，力求票票入匭；張亞中將在選前三天舉辦線上直播與網友互動。江啟臣陣營則訴求江是安心的選擇，其他人當選都可能造成分裂、對立。

國民黨 江啟臣 民進黨

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