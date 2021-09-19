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趙少康籲2024一定要贏 指馬英九把政權搞掉有歷史責任

記者劉宛琳／台北19日電
中廣董事長趙少康說，前總統馬英九在8年總統任內雖然有其政績，但沒有運用他的高支持度融合台灣最大的共識，沒有去改變「去中華民國化」的教科書，讓台灣人和中國人對立，這部分馬總統有歷史責任，把國民黨政權搞掉也有歷史責任。(本報資料照片)
中廣董事長趙少康說，前總統馬英九在8年總統任內雖然有其政績，但沒有運用他的高支持度融合台灣最大的共識，沒有去改變「去中華民國化」的教科書，讓台灣人和中國人對立，這部分馬總統有歷史責任，把國民黨政權搞掉也有歷史責任。(本報資料照片)

中廣董事長趙少康今天參加「全美台灣同鄉聯誼會」第43屆年會線上專題演講。趙少康表示，大家最關心國民黨在2024會不會贏，因為台灣不能夠再讓民進黨惡搞下去，所以2024年國民黨一定要贏得總統大選，否則會面臨和平與戰爭的危險。

趙少康說，很多民進黨的人要找他辯論，但他只願意跟蔡英文總統辯論，但蔡英文總統敢不敢出來跟他辯論？鄰國是什麼敢講嗎？前總統李登輝都比蔡總統有勇氣，敢講特殊的兩國論；前總統陳水扁更前進，喊台灣中國一邊一國。

趙少康說，不管蔡英文總統主張什麼，講出來他都會尊重，但蔡總統不敢講，躲在後面偷偷摸摸，又怕美國教訓她，又怕老共軍事行動，實在是很怯懦的領導人，不敢負責任。民進黨一直在玩這種把戲，實際上消滅中華民國又不敢搞台獨建國，不敢走向法理台獨。

趙少康表示，21年間民進黨執政13年，事實上民進黨根本不敢也不可能去搞台獨建國，但先說先贏，選舉贏了就可以分官位，民進黨各派系就像禿鷹一樣掠奪分贓國家的資源，納稅人的錢就成為民進黨的金庫，吃相難看毫不避諱。

他以疫苗為例，高端股價能從每股台幣30元飆漲到3、400元，資產從30幾億飆漲到7、800億；而且高端沒做三期試驗，但蔡英文總統膽子大，拿台灣民眾身體做高端的三期試驗，更開放第一劑施打莫德納，第二劑可混打高端來做試驗，能夠這樣不避嫌嗎？不買BNT、不催莫德納都是為了高端。

話鋒一轉，談到美台關係，趙少康表示，美國說支持台灣堅若磐石，「這話就鬼話了」，跟中華民國斷交了就是對台灣不堅貞，而現在問題是中國大陸翻臉了要找台灣麻煩，美國會管台灣嗎？美國在阿富汗搞了20年，花了2兆美元，但說撤軍就撤軍。

趙少康說，台灣要仔細想一想，兩岸和平是最重要的，北京也要想一想，武力是無法解決問題的，光一個二二八事件，還有韓國的光州事件也到現在還沒平復，真的打下來了能解決兩岸問題嗎？例如美國的後花園海地總統遭刺殺，美國有出兵嗎？

對於美陸爭霸，趙少康說，台灣要想想是要被踩死，還是要左右逢源？他主張要與美、中採取等距關係，都不要得罪，現在大家喜歡問是親中還是反中，但能不能在這中間找到第三條路？台灣親美就一定要反中嗎？也可以親美不反中，就是第三條路。

趙少康也說，前總統馬英九在8年總統任內雖然有其政績，但沒有運用他的高支持度融合台灣最大的共識，沒有去改變「去中華民國化」的教科書，讓台灣人和中國人對立，這部分馬總統有歷史責任，把國民黨政權搞掉也有歷史責任。

趙少康說，中國大陸也有責任，民進黨上台後不要九二共識，所以馬英九的活路外交沒了，相關組織都進不去，壓縮封鎖台灣的國際空間。

台灣 趙少康 民進黨

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