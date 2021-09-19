統派川普？藍委：張亞中當主席黨內矛盾更勝洪秀柱時期

國民黨主席選舉孫文學校總校長張亞中逆勢超車，引發黨內民選公職恐慌。(記者周志豪／攝影)

國民黨 主席選舉孫文學校總校長張亞中逆勢超車，引發黨內民選公職恐慌，立委林為洲、雲林縣長張麗善接連表態挺前主席朱立倫「反中」。連立場深藍的黨籍立委都直言，張若當選黨主席，國民黨將比新黨還新黨，對國民黨就是一場災難。

對於張亞中多次撇清自己意識形態屬深藍、極統，該立委說，這個問題只要問一下新黨，若張當選主席，也屬統派的新黨願不願意回到國民黨，答案就很清楚，張的紅統立場，恐怕就連極右的新黨看了都會怕。

黨內以2016年也屬深藍的前主席洪秀柱當選時，令不出黨中央，天天與黨團駁火，來預判張亞中若當選主席後，黨內可能情形。但該立委直言，張當選後黨內紛亂程度，恐比當年洪當黨主席時嚴重10倍，立委除不分區外，恐人人曰反。

該立委表示，洪秀柱至少是成熟的政治人物，「惜面皮」，行事上多少還會按牌理出牌，但沒當過一天職業政治人物的張亞中，就是「統派的川普 」，當選國民黨就完了，屆時黨內若未爆發出走潮，砲轟黨中央將成家常便飯。

本土青壯派立委則透露，黨團周四立法實務研討會與周五黨團大會上，黨籍立委除了討論議事攻防，私下交換意見最多的題目，就是張亞中當選之後黨要怎麼辦，不少人都有強烈危機感，不希望這樣激進、極端的主席候選人當選。

至於張亞中當選是否將造成國民黨分裂、出走潮？該本土派立委說，可預期一定會造成縣市長、立院黨團、黨民選公職與黨中央之間的矛盾，洪秀柱時代就是如此，張亞中親中問題比洪還嚴重，矛盾勢必加大。

該立委也直言，張亞中政治分量與能量都不足夠，對一個要爭取多數支持、重返執政的政黨並不加分；個人強烈的意識形態主張，更可能重創黨民選公職選情，他競選主席政見講的洋洋灑灑，真的2022、2024選戰，誰會要他助選？

該本土派立委說，尊重黨內有統派、中間、本土，甚至不統、不獨、不武等各種意識形態光譜主張的黨員，張亞中也是一種聲音；但若張擔任主席成為國民黨招牌，意識形態偏激的問題，不利黨吸引中間選民，大家當然會焦慮。

國民黨台北市議員徐巧芯則分析，張亞中若當選黨主席，少數人或許會轉投民眾黨，但多數仍會留在國民黨，在各自崗位上做自己的事；張要下令到各縣市難度很高，因包含縣市首長等多數政治人物對他完全陌生，這也將是張未來課題。