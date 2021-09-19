覓六都明星戰將碰壁 綠埋隱憂

新竹縣市是否合併升格第七都「大新竹市」備受關注，也影響民進黨2022布局。圖為新竹市長林智堅（右）、新竹縣長楊文科（左）先前出席會議同框畫面。(本報資料照片)

迎戰2022，民進黨 尋覓六都明星級戰將，但交通部前部長林佳龍、新竹市長林智堅皆透露無意參選六都，台南派系角力仍待整合，讓黨內頗感憂心。

民進黨內盼林佳龍出馬牽制國民黨 新北市長侯友宜，也可提前為2024大選畫下防線，但據指出，林佳龍陣營並無操作選新北議題，卻在政壇發酵甚廣，連蔡英文總統最近遇到林佳龍，都曾探詢林的意向。

正國會人士指出，派系內起初確實分成兩派意見，一派認為有順水推舟空間，出戰新北就算選輸也對黨有貢獻，有利未來發展，另一派則認為不該淌渾水；近來意見已逐漸收攏，傾向不建議林佳龍參選，加上林本人主觀意願從頭到尾都不高，林參選難度高。

至於正國會日前拋出縣市長「全面初選」，被認為是要助攻立委陳亭妃挑戰現任市長黃偉哲。但黨內立委分析，此舉疑似「項莊舞劍」，背後目的恐要保住台南市議長郭信良續任，延續正國會在台南的政治聯盟；也有立委指出，黃偉哲根本不怕初選，若黨內達成共識，那就按照程序走。

據了解，高層原屬意林智堅轉戰桃園，但疫情 當前和做好做滿魔咒，桃園市長鄭文燦一句「林智堅目前不在桃園政治版圖內」，更讓林決定另闢戰場，拋出大新竹合併升格議題；不僅民進黨團總召柯建銘鼓勵林再戰大新竹，林自己也鬆口若合併將再參選，換句話說，大新竹愈有譜，林智堅離桃園將愈來愈遠。