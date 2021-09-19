恐「中」棄保？林為洲、張麗善表態挺朱立倫

原本與黨主席江啟臣關係友好的國民黨立委林為洲表態支持候選人朱立倫，被解讀開出棄保第一槍。圖為林為洲（左二）日前與江啟臣（右二）一起出席記者會，宣達公投日延至12月18日的訊息。（記者曾吉松／攝影）

國民黨 主席選舉倒數七天，候選人張亞中聲勢崛起，黨內蔓延「棄保」、「恐中」詭譎氛圍，國民黨基層湧現「藍色憂鬱」。第二場電視辯論會昨晚剛結束，原本與黨主席江啟臣 關係友好的國民黨立委林為洲率先在臉書表態支持候選人朱立倫，被解讀開出棄保第一槍。

雲林縣長張麗善昨晚也公開表態，她既是國民黨籍縣市長，也是一位憂心忡忡的黨員，若在關鍵議題擁抱極端，即便高亢言論能激起部分黨員熱情，也不會是她所支持的對象；她在此刻要坦誠表達自己的意向，「我相信朱立倫，我支持朱立倫」。

林為洲與江啟臣均屬立院黨團透明新連線成員，兩人互動密切，昨晚表態是否為「棄江保朱」？林為洲說，他不做這樣解讀，但他確實「擔心張亞中可能當選」，原本他與朱、江都保持友好，但現在情勢轉變，在朱、江之間，考量目前看起來確實朱比江更有可能當選，希望維持這樣的結果，因此做出抉擇表態，展現「理性的勇氣」。

江啟臣陣營發言人鄭照新表示，黨內選舉自由表達意見很正常，會以平常心看待；至於是否擔心會出現挺朱的「骨牌效應」，江陣營表示，還要再觀察。

林表示，因黨員結構，黨主席選舉難免有走偏鋒情形，但主席當選人對外代表黨，希望有能力爭取中間選民支持，還是希望理性中道一點的人當選，對2022與2024年都會比較好。

林為洲也說，朱立倫與江啟臣都是他可以接受的人選，難以抉擇，但現在張亞中聲勢上來，有緊迫的危機感，考量目前看起來確實朱比江更有可能當選，朱路線又較張穩定、不偏激、可以信任，才決定表態相挺。他做決定前沒有跟江或朱先打招呼，他現在不是黨團幹部，一切是表達個人選擇。

不過，黨內人士指出，林為洲之前雖支持江啟臣，但林在黨內是「反指標」，倡議國民黨改名更成為江的包袱，如今林開第一槍，對江固有傷害，但若動作太大或產生連鎖效應，也會出現反彈，支持張亞中的集結力量會更強，動員力也會加大，黨主席選舉最後決戰變數多。

朱張對決讓基層非常憂慮，黨內戲稱出現「恐中（張亞中）效應」。議員徐巧芯表示，本來多數的議員不太關心黨魁選舉，但張民調 崛起後，許多議員開始要求助理去投票，她不知道是投朱或江，只知道很多人不是投張。

國民黨主席選舉將於9月25日投票，三民主義大同盟和中華泛藍協會委託艾普羅公司在9月14日至16日民調，歷經3張本票案及張亞中送考紀風波，民調顯示，期望國民黨主席當選的總體支持度，朱立倫39.3％、張亞中10.7％、江啟臣10.3％、卓伯源4％，有35.7％無意見或拒答。朱立倫遠超其他候選人。

不過，國民黨前副祕書長蔡正元說，民調反映的是候選人本身的社會知名度而不一定是實質結果，他研判，朱立倫與張亞中陷入膠著，而江啟臣、卓伯源的當選機率大概消失。