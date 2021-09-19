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談九二共識 朱立倫：求同存異 張亞中：難結束敵對

記者蔡晉宇／台北19日電
國民黨主席候選人18日在辯論活動中指出，九二共識固然是定海神針，但只能解決事務性問題，兩岸敵意依舊存在，無法創造兩岸和平。(中央社)
國民黨主席候選人18日在辯論活動中指出，九二共識固然是定海神針，但只能解決事務性問題，兩岸敵意依舊存在，無法創造兩岸和平。(中央社)

國民黨主席選舉昨日進行電視辯論會，媒體提問階段，問題如何看待九二共識議題。候選人朱立倫表示，自己一直以來都主張兩岸對九二共識的定義內涵不同，且赴陸見到對岸官員時，也一直是做此主張。候選人張亞中表示，九二共識固然是定海神針，但只能解決事務性問題，兩岸敵意依舊存在，無法創造兩岸和平。

朱立倫表示，自己只要談到九二共識，一定會說兩岸對此定義內涵有所不同，包括「朱習會」時，也和大陸國家主席習近平表達，九二共識定義內涵兩岸理解有所不同，「這就是我們一定要堅持表達的立場」。

朱立倫說，九二共識基本精神是求同存異，不要把差異講得太清楚，這是兩岸有的默契，若打破默契，不但台灣有意見，大陸有意見，可能世界也聽不懂了，所以一定要求同存異。

張亞中表示，九二共識功能，只能處理事務性的問題，沒辦法帶來兩岸和平，就像馬政府八年，有了許多兩岸事務性交流，但僅是外交休兵，還是敵對狀態，這樣的敵意，正是現在蔡政府樂意見到的。張亞中批評，照朱立倫的想法，靠九二共識就要兩岸和平，是不可能解決的，九二共識沒辦法解決兩岸政治難題。

候選人卓伯源表示，九二共識是兩岸和平基礎，九二共識是不斷在進化的，要用庶民的語言讓大家都聽得懂，例如2008年國民黨率團去北京，時任黨主席吳敦義說，九二共識就是一中各表，講一中，大陸才放心；講各表，台灣才放心，這就是最庶民的語言。

候選人江啟臣表示，有鑑於這幾年九二共識已經變質了，因此要回到原汁原味九二共識。九二共識相關議題涉及美、中、台三邊，若原汁原味的九二共識也能得到美國某種程度認同，那台灣人民勢必會有另一番看待，這對國民黨要拿九二共識說服人民，也會是有利的。

媒體人彭文正提問，請問候選人對於中國國民黨這個現有黨名的看法。候選人朱立倫、張亞中均表示，中國國民黨這個名字有其歷史意義，因此不可改黨名。張亞中另拋出，雖然自己不主張改名，但可以思考黨內舉辦黨名公投，自己也會尊重最終結果。

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