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超級星期六藍黨魁最後辯論 朱張交火 江卓補刀

台灣新聞組╱台北19日電
國民黨主席選舉倒數一周，四位候選人江啟臣（左起）、卓伯源、張亞中、朱立倫參加中天新聞舉辦的網路辯論，砲火四射。(圖：中天新聞提供)
國民黨主席選舉倒數一周，四位候選人江啟臣（左起）、卓伯源、張亞中、朱立倫參加中天新聞舉辦的網路辯論，砲火四射。(圖：中天新聞提供)

國民黨主席選舉決戰超級星期六，四強從高雄戰到台北、從白天拚到夜晚。候選人朱立倫、張亞中捉對廝殺，張批朱說他是急統、紅統，扣他帽子，選主席不要丟血滴子；朱回嗆，張主張統一，是出名的急統派，用「美國線民」才是跟著獨派扣他帽子。另兩位候選人江啟臣、卓伯源則補刀說，黨員若對朱、張不放心，自己正是最合適的人選。

國民黨主席9月25投票，選戰進入倒數一周，四人昨天早先南下出席高雄市黨部舉辦的政見說明會，傍晚再回台北參加中天新聞舉辦的網路辯論。

晚間台北辯論場，戰火激烈。張亞中率先開砲，批朱說他極端、紅統是扣帽子，表示他在台大任教時國台辦請他去演講，朱不懂狀況不要隨便批評，若他是紅統、極統，他在台大任教20年，怎沒人反應？

朱立倫回嗆，張亞中最先提出一中同表、一中三憲，還主張兩岸要加速統一、趕快簽和平協議，「你以前不也驕傲說自己是統派學者，怎麼現在說你是統派學者，你卻搖頭呢？」美國線民的源頭是獨派媒體喜樂島，這才是扣他帽子。

張亞中再批，朱立倫稱他是「最弱候選人」，但誰是國民黨總統大選史上得票最差的候選人？當年害國民黨差點絕子絕孫，難道朱都沒責任？朱回應，他曾贏過蔡英文，不像張，只罵過蔡。

張亞中也批，無法認同操作棄保行為，國民黨什麼時候把同志當成垃圾丟掉，「這是會計規則嗎？」朱說，他沒有操作棄保，要棄的是民進黨，要保的是國民黨和中華民國，如果有任何證據指涉他主導將張亞中送考紀會，「我永遠退出政壇」。

江啟臣左右開弓說，國民黨不能走躁進路線，黨內確實有許多人對張的兩岸主張有疑慮，但也有人對朱不放棄選2024總統擔憂，若黨員對張、朱都不放心，就支持包容與穩健的江啟臣。

對於疫苗問題，江啟臣說，國民黨的疫苗採購計畫一直在進行，但無奈受到民進黨政府阻礙，若未來第二劑、第三劑疫苗不足，「蔡英文我給你跪，也要跪到」。

卓伯源指出，國民黨是重要的選戰機器，需要有具輔選經驗與走中道的黨主席，才能輔選全黨打贏選戰，他就是最大公約數，可以團結全黨打敗民進黨。

卓也說，他與江、張都表態不選2024總統，只有朱立倫不鬆口，選總統是很光榮的事，但若無法避免球員兼裁判將是撕裂國民黨的開始；他呼籲黨員不要投朱，「避免慘案發生」。

在高雄政見會，張亞中稱讚高雄市前市長韓國瑜是政治奇才，但國民黨現在幾乎已放棄高雄；他若當選，明年二二八將要求民進黨公開辯論，他也會找出最強的高雄市長候選人。

江啟臣說，高雄氣爆案廠商、高官脫罪，民進黨長期將南部視為禁臠，卻留下衰敗經濟與高額負債。

朱立倫則為黨內紛擾及日前中常會提前離席而道歉，呼籲國民黨不能變「內鬥藍」，要成「必勝藍」；他當選會在六個月內成立影子內閣，明年九月民調要超越民進黨。

卓伯源主張廢除收黨費，並批民進黨操弄兩岸對立，轉移防疫失敗的焦點。

國民黨 民進黨 江啟臣

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