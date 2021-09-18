3+11報告提前外流 蘇貞昌極為不滿 下令查內鬼

行政院長蘇貞昌17日赴立法院，就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，表示該專案報告不到最後一刻不能定稿。（記者潘俊宏／攝影）

行政院長蘇貞昌昨天到立法院專案報告「3加11」決策過程，蘇的書面報告及行政院的官方調查報告雖然已完成，但行政院要求兩份報告在蘇昨天報告前才能送到立院，不料蘇的書面報告前晚提前外流並被媒體報導，成為朝野戰火導火線，蘇揆對此極為不滿，直接下令全面清查。

立院人士表示，3加11破口責任不明，調查報告背書下，該負責任的指揮官陳時中 不用究責，沒有疏失，不用交代防疫破口，報告完成後給立委是對國會的尊重，蘇揆不但下令報告要當天給，提前拿到的立委也有事，給報告的官員也有事，政院霸道作風讓人無法接受。

據了解，行政院對調查報告保密到家，連許多民進黨 立委都是昨天才收到書面報告，不只在野黨不滿，部分民進黨立委也抱怨連連。一位民進黨立委說，截至前晚行政院都未送來調查報告，晚間先看到媒體報導調查報告內容，國會助理之間隨即相互流傳書面報告電子檔，大家只能姑且以「坊間流傳」的報告先做質詢準備。

行政院發言人羅秉成前天院會後記者會表示，3加11專案報告已完竣。據指出，前天下班前，一位在野黨立委辦公室得到政院回覆是昨天上午蘇揆報告前才會送達，民進黨立院黨團卻傳出前晚就會送給執政黨立委，蘇揆書面報告前晚果然經媒體報導提前曝光，「管道就是立法院」。

蘇貞昌昨說，所有該給立法院的報告都是如期限繳交、送達，疫情 變化非常快速，不到最後一刻不會定稿；如果有什麼資料外流，會查清楚，但沒有給特定的哪個人，請不要誤會。

據了解，提前曝光的報告，確是經過特定管道給了特定對象再流給媒體報導，蘇下令清查，政院和衛福部將首當其衝。