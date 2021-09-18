冷眼集／甩鍋、掩蓋、說瞎話 3+11報告見證綠色奇蹟

杯葛報告 立法院17日開議，行政院長蘇貞昌（右二）赴立院提出「3加11」專案報告，但因報告未提防疫破口、蘇也未向國人道歉，國民黨群起杯葛，蘇最終無法上台。（記者潘俊宏／攝影）

台灣 本土疫情 延燒四個月，犧牲839條人命、衝擊台灣經濟，賞了台灣過去一年「超前部署」一大巴掌，帶給台灣的教訓，卻是在立法院開議首日，從一份專案報告、一份調查報告，看見蔡政府奇蹟：「甩鍋、掩蓋、睜眼說瞎話」。

5月中，本土疫情爆發，全台防疫升級，機師檢疫期限放寬「3加11」被認為是疫情破口。指揮中心指揮官陳時中 在立法院稱，討論「3加11」會議，是由內政部次長、副指揮官陳宗彥擔任召集人。本報系獨家揭露，「3加11」決策會議是4月13日陳時中在疾管署召開，陳宗彥根本沒有出席。

新聞披露後，陳時中才證實，「回去翻資料後，陳宗彥確實未到場」，現場是疫情監測組等專家討論，出席單位還有民航局、疾管署和相關業務單位。陳時中主持會議後，14日宣布、15日實施。他還三度強調，「指揮中心做出的決定，我來負責」。

不過，曾說出「我負責」的陳時中，一句話帶過後，還沒有負責，就在8月中主持疫情記者會時，媒體提問一句「3加11破口」讓他開口強調要澄清，「沒有所謂3加11破口」、「3加11政策沒有影響到社區，並不算是社會的破口」。

重新檢視4月到5月，若「3加11」不是破口，究竟是哪個環節造成境外移入，形成多條隱形傳播鏈？5月15日警戒升級，犧牲839條人命、嚴重衝擊台灣經濟，看起來好像是天上掉下來的破口，究竟陳時中要如何負責？指揮中心說不清楚，調查報告更未釐清。

立法院開議，無論是專案報告、調查報告，都隻字未提防疫破口。對於4月中旬的過程，不僅沒有會議紀錄、出席名單，對決策過程輕描淡寫，行政院長蘇貞昌還稱成就台灣「亂世中的第二次防疫奇蹟」。這種奇蹟，帶著笑不出來的滑稽，令人瞠目結舌。

「3加11」被掩蓋的真相還有幾乎在同時間爆發的諾富特事件，由於華航、桃園市政府鬆散，導致諾富特群聚事件爆發，該事件在民眾檢舉兩個月後，公文還在旅行、疫情卻先抵達，諾富特未申請做防疫旅館，卻收客長達200天，桃園市長鄭文燦一度甩鍋民航局，最終僅以開罰台幣100多萬收尾，至今也未被追究。

行政院拿出避重就輕的報告，既想保住陳時中，又刻意掩護鄭文燦，顯示台灣防疫工作終究是政治凌駕專業，讓國人眼睜睜見證「綠色奇蹟」的時刻。