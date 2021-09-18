3+11報告 在野轟藐視國會 綠坦言傷到蔡政府聲望

行政院長蘇貞昌17日到立法院，就「3+11」決策過程專案報告，國民黨立委不滿報告沒有提到防疫破口，舉牌要求蘇貞昌道歉、下台負責，民進黨多位立委立刻趨前護駕。（記者潘俊宏／攝影）

「3加11」再度成為朝野火藥庫，行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中 成箭靶。國民黨 立委洪孟楷說，12頁報告沒有3加11會議紀錄、出席名單等，「什麼都沒有」，只有讚嘆台灣的防疫奇蹟，民進黨 應該謙卑道歉；民眾黨立委邱臣遠說，立委透過媒體才取得報告，行政院真的非常傲慢、藐視國會。民進黨人士坦言，3加11傷到蔡政府聲望。

不過，對於國民黨杯葛議事，在野陣營不同調。時力昨晚表示，國民黨占領議場，放棄透過質詢為國人釐清真相的機會，甚至影響時力黨團要上場質詢的機會。民眾黨也質疑，國民黨為了作秀，竟能放任議事停擺，扼殺其他在野黨的質詢權益，讓民進黨輕鬆下莊，讓蘇貞昌、陳時中不用接受質詢的「戰鬥藍」，確定是台灣民眾期待看到的戰鬥方式嗎？

時代力量立院黨團昨批評行政院藐視國會，質疑不給立委報告怎麼質詢，時力立委王婉諭表示，報告指出3加11決策是陳時中邀集專家學者及各小組討論後做的決定，跟陳先前說法不同，「反反覆覆、前後不一」。

民眾黨立委蔡壁如表示，衛福部知法玩法，只憑一紙新聞稿就放寬機組人員的防疫管理，蘇貞昌竟大為讚賞如此荒唐的行為；蘇貞昌和陳時中拿報告誤導人民，「我懷疑你們的專業能力，更強烈質疑你們的良心與羞恥心」。

時代力量黨團表示，面對人民要求真相的基本訴求，行政院和衛福部應把決策過程公開講清楚，也請行政院好好面對自己做出嚴重不及格的專案報告及調查報告，向國人公開說明決策真相及5月疫情爆發的主因。

民進黨人士不諱言，在野黨刻意政治操作下，社會氛圍確實不利，對蔡政府整體執政聲望有衝擊，從陳時中、桃園市長鄭文燦、民進黨立委范雲都受傷，對蔡政府整體聲望也有影響。

另外，行政院「3加11」書面報告，但隻字未提到民進黨立委范雲，外界質疑是幫范雲卸責。面對媒體追問，范雲昨不斷表示，尊重行政院調查小組的結果，未來也會有監察院的調查報告，她的態度都一樣，現在最重要的就是一起團結防疫。

還有特定媒體昨天報導，民眾黨立委邱臣遠曾發函衛福部，轉達機師公會「放寬檢疫政策」的陳情；邱臣遠昨反嗆，他跟范雲最大的不同，就是他沒有召開協調會，也沒有強烈建議或施壓，執政黨不要潑髒水。