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蘇貞昌3+11報告誇奇蹟 在野怒：敷衍839條人命

台灣新聞組／台北18日電
行政院長蘇貞昌（中，人群後方）17日到立法院就「3加11」決策過程專案報告，由於報告未提防疫破口，美化防疫成果，國民黨立委占據發言台舉牌抗議，並撕毀報告書丟向蘇貞昌。（記者潘俊宏／攝影）
行政院長蘇貞昌（中，人群後方）17日到立法院就「3加11」決策過程專案報告，由於報告未提防疫破口，美化防疫成果，國民黨立委占據發言台舉牌抗議，並撕毀報告書丟向蘇貞昌。（記者潘俊宏／攝影）

立法院昨開議，行政院長蘇貞昌準備專案報告「3加11」決策過程，但隻字未提防疫破口責任，還自誇成就台灣「亂世中的第二次防疫奇蹟」，引發在野黨齊聲痛批「用僅12頁的報告，敷衍839條人命」，民眾黨更點名衛福部長陳時中下台負責；國民黨立委占據發言台、撕毀書面報告，蘇揆無法上台報告。

蘇揆書面報告前晚提前曝光，特定立委取得報告內容，埋下引爆點，不僅在野黨不滿，綠營自家人也有怨言。蘇揆不道歉、報告不提破口責任，反倒著重論述防疫及經貿成果，在關鍵33天做出重要決策，確保國人整年平安，這份報告導致朝野戰火炸鍋。

蘇貞昌昨天準備上台時，國民黨立委群起抗議，手持「蘇貞昌道歉」、「陳時中下台」等標語占領發言台，並撕毀多份書面報告丟向蘇貞昌，場面火爆。

「把老百姓當白痴、睜眼說瞎話」

國民黨立委賴士葆說，839人因染疫病逝，大家想要知道真相，結果報告內容是大內宣、宣傳豐功偉業，「破口變德政」，把老百姓當白痴、睜眼說瞎話。

時代力量黨團批評行政院藐視國會，質疑不給立委報告怎麼質詢？民眾黨立委賴香伶說，報告白紙黑字寫得很清楚，做出「3加11」決策的陳時中應下台負責。

蘇貞昌說，所有該給立法院的報告都是如期限繳交、送達，疫情變化非常快速，非常戰戰兢兢準備，不到最後一刻不會定稿；在沒有定稿前，如果有什麼資料外流，會查清楚。

行政院「3加11決策過程」調查報告昨也出爐，報告指出，指揮中心決策模式非合議制，是由指揮官聽取、參酌各任務組、專家學者、相關部會建議及疫情資訊後即可執行決策，較類似首長制。實務執行上，許多討論與決策採面報、電話或通訊軟體進行，爭取時效，並非每次決策都須有正式會議或製作書面紀錄始能執行。

調查結論指出，指揮官所為政策決定及其討論過程，固未製作書面紀錄，但不影響其決策的有效性及適法性。此決策模式是基於我國防疫安全前提下，兼顧維持防疫強度、避免防疫疲勞所作成的決策，「尚屬妥適」。

柯：沒看到陳時中負什麼責

民眾黨立委蔡壁如批評，3加11決策沒會議場次、沒公文案號，攸關全國民眾生命、財產安全的邊境檢疫措施，竟然是只憑一張新聞稿就能隨便更改，衛福部知法玩法，根本是「荒唐、荒謬、濫權」。

3加11政策誰最應道歉？台北市長柯文哲昨在議會詢答時說，應開專家會議。議員汪志冰追問，陳時中不是專家嗎？柯說陳不是這方面專家。陳時中是否該道歉？柯說，「陳時中說會負責，但到現在還沒看到他負什麼責」。

陳時中 防疫 國民黨

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