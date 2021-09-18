民調效應？國民黨主席選戰 擋張亞中釀「棄江保朱」

國民黨主席選舉朱立倫(右)張亞中對決態勢浮現。 (本報資料照片)

藍營流出一份黨員支持度民調 ，由黨主席候選人張亞中奪冠，傳出不少黨員焦慮，醞釀「棄江保朱」。現任主席江啟臣 表示，他有信心會連任，大家不需過度擔心；前主席朱立倫則提醒黨員，若張亞中當選，國民黨 會被定位成深藍、極統政黨，等於送「紅統禮物」給民進黨。張亞中則駁斥，推動兩岸和平，追打蔡英文總統論文叫極端嗎？

中國時報報導，該份民調中，張亞中支持度奪冠，朱立倫居次，江啟臣落到第三。對此，朱立倫說，媒體報導朱張競爭激烈，他看過幾份民調，「確實我的支持度與江啟臣差距蠻大的」。

江陣營則說，江啟臣始終強調民調是一時的，同志是永遠的，民調參考就好，在聽完朱立倫說法後，江認為「誰在操作棄保，已經很清楚了」。

國民黨主席選舉朱張對決態勢浮現，朱立倫提醒黨員，若張亞中當選，國民黨就會被扣上親中賣台、紅統的標籤，尤其民進黨最會扣帽子，明年選舉絕對不能讓綠營撿到槍。

據報導，張亞中回嗆朱「2016年你輸了300多萬票，只有31.04％，還不夠弱嗎？」他推動兩岸和平、結束敵對狀態、追打蔡英文論文、成立3億元吹哨基金來揭發蔡政府貪腐行為、捍衛國父孫中山政治思想，這叫極端嗎？

對於黨內憂心張亞中若當選恐掀退黨潮，朱立倫說，「我期待不要，但我相信會」，不知道會分裂成怎樣，最大的獲利者絕對是民眾黨，國民黨會快速縮小；張亞中則反問，他當選朱立倫、江啟臣會出走？如果不會，為什麼認為黨會分裂、會有人出走？

國民黨主席選舉戰，張亞中選情異軍突起，誘發黨內擔心深藍復辟聲音，「棄江保朱」氛圍發酵。張昨表示，大家都是同志，少一點謀略、多一點理念，希望這次黨主席選舉是理念、路線、國民黨要往哪個方向之爭，「有本事就把理念講出來，一個要選黨主席的人，不應該在選舉過程動員棄保」。

至於張亞中支持者在網路發起清黨名單，馬英九、王金平等都榜上有名，江啟臣說，張亞中應說清楚，若要進行清黨，對象到底是誰。朱立倫則認為，張亞中戰鬥性強，「但有些人可能搞不清楚，張亞中是全面戰鬥，連國民黨內部也要戰鬥」。