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新聞評論／從林智堅到蔡英文 綠政治機關算盡

聯合報社論
蔡英文總統（中）日前造訪新竹與市長林智堅（右）與民進黨立法院黨團總召柯建銘（左）同框，針對新竹合併升格議題，表示要審慎嚴謹的討論。（本報資料照）
蔡英文總統（中）日前造訪新竹與市長林智堅（右）與民進黨立法院黨團總召柯建銘（左）同框，針對新竹合併升格議題，表示要審慎嚴謹的討論。（本報資料照）

新竹市長林智堅提議新竹縣市合併，遭質疑將為一人一黨修法。民進黨主席蔡英文樂見倡議之餘，原本還半遮面說仍需考量民意反應和法制配套；但後來就連演也不演了，民進黨官方臉書明言：縣市合併升格是「時勢所趨」。緊接著，林智堅對是否再選也就不再遮掩：「提了，就應該要留下來」！

林智堅終於坦承將參選縣市合併升格後的「大新竹市」。但「大新竹市」原本不在林智堅的政治地圖中，他也未曾就新竹縣市合併升格改制議題有過什麼討論和規畫，卻在兩任屆滿前硬生生畫出一大塊新政治圈地。甚至在面對苗栗也有合併的呼聲時，林智堅還投機地把苗栗一分為二，苗北由新竹接收，苗南則歸給台中。為此，苗栗縣長徐耀昌怒批他：「年紀輕輕就機關算盡」。

林智堅原先的盤算，是要在市長任滿後轉進桃園參選，不料人氣未如預期。他立刻見風轉舵，改提新竹縣市合併升格，為自己另闢政治出路。根據2018年縣市長選舉結果，新竹縣市選票若合併，民進黨頗有勝算。然而，若併入藍營長期執政的苗栗，林智堅的「大新竹」市長夢即注定無望，因此他才有分割苗栗的突兀奇想。新竹縣市若合併，人口為102萬，仍達不到《地方制度法》規定的125萬升格門檻；但只要加上苗北，就剛好跨過人口門檻，連修法都省了。

林智堅曾是最年輕的縣市長，第一任市長僅以千票險勝，第二任就以壓倒性勝利連任，被視為綠營的明日之星。未料，他藉自己的政治明星光環機關算盡，隨口就把新竹縣市當政治圈地，隨手就把苗栗一刀腰斬。他距離卸任還有一年多，如今滿腦子卻只有個人盤算，還有心市政嗎？有這樣心不在焉的投機市長，新竹市民何其倒楣；有這種飛象過河的未來市長，竹苗縣民又情何以堪！

徐耀昌批評林智堅「年紀輕輕就機關算盡」，事實上，為一人一黨修法改制的民進黨更是機關算盡。新竹縣市合併升格，不僅可確保綠色據點、瓦解藍營鐵盤，更能把餅做大；至於對國家有何好處，根本不必解釋。事實上，從蔡總統的國產疫苗政策，到行政院長蘇貞昌的五倍券，哪一項不是機關算盡？相形之下，林智堅一眼就被識破，還是小巫見大巫。

對於紓困振興，民意要求普發現金，但不知蘇貞昌到底在堅持什麼，非要發行既浪費又不環保的五倍券，甚至弄到天怒人怨、派系圍攻，差點掀翻閣揆寶座。如今看到部會搭配五倍券的各種加碼券將輪流上場，天天抽、周周抽，連續四周讓民眾懷抱中奬的小確幸。原來蘇貞昌的如意算盤，是要拿五倍券一路造勢到11月，挽救其跌落谷底的民調。但如果疫苗覆蓋率不足，民眾不敢出門消費，蘇貞昌機關算盡，也振興不了經濟。

疫苗政策則恰恰反映了蔡英文「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命」。既要護高端疫苗，又要搶年輕選票，蔡政府對疫苗採購和民間捐贈消極推拖，接種順序並不照科學防疫原則，而是根據選票考量。尤其，藉著疫苗到貨空窗期製造高端高潮假象，導致現在許多人不是第一劑沒得打，就是第二劑沒著落。蔡政府機關算盡，人民性命卻不在她的算盤上。

民進黨很會選舉，但治國無能，就連治國都充滿私心算計。從林智堅、蘇貞昌到蔡英文，這樣的算計在中央到地方的綠色執政裡同時展現，絕非巧合。但台灣何辜？人民何辜？政治，即使做不到福國利民，也不能一味機關算盡啊！

高端疫苗 民進黨 蔡英文

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