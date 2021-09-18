民進黨靠AI排黑 地方怨「很不智慧」

民進黨主席蔡英文5日公開道歉，表示民進黨未來將落實「排黑條款」。(本報資料照片)

民進黨 今年4月因北市黨部中評會前召集人趙映光的兒子趙介佑涉毒案，捲入黑道疑雲，黨主席蔡英文公開致歉，要求落實「排黑條款」，民進黨建置AI 查核系統7月啟動，最近揪出79名疑似犯罪行為人申請入黨，經確認僅其中五人是犯罪行為人，疑似個資 被利用為人頭黨員。

據內部資料指出，AI系統搜出79名疑似犯罪行為人集中在嘉義市、高雄市和宜蘭縣，其中嘉義市最多逾20人。不過，經黨內透過電話、Email向79人聯繫查證，最後確定僅5人為犯罪行為人，29人雖被定義為非犯罪行為人，民進黨仍要求簽切結書自清，表明清白才能入黨。

其餘45人中，31人未接聽，或有收到但未回覆；11人表明電話錯誤或非本人電話；3人表明根本不曾申請也不想入黨。

AI系統雖揪出79人疑有黑道背景，最後確認5人，中間耗費大量資源查證，黨內抱怨「AI人工智慧很不智慧」。有地方黨部發現，很多人是和前科者同名同姓，黨中央回傳名單數量龐大，地方黨部執行最終比對，人力負荷繁重，未體會到人工智慧的協助。

某地方黨部主委反映，自己兒子申請入黨，因與前科者同名，結果被AI系統退件。不具名的民進黨立委質疑，AI查核短期恐怕力有未逮，需要動用大量人力資源查證，還有個資問題要考慮，恐難成為常態化查核機制。

民進黨發言人謝佩芬表示，AI系統查核新入黨成員是否涉案或曾有黑道背景，若有疑似與司法系統上犯罪人同名者，以人工複查，並請當事人回函，最後由黨中央複審委員審查，多重機制嚴格把關。

謝佩芬強調，民進黨排黑條款行之有年，凡涉及組織犯罪、毒品危害、槍砲彈藥刀械管制條例等犯罪者，皆不准入黨。今年加入AI審查機制，違反入黨辦法人員已否決申請，顯示查核系統發揮效用。