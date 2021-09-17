新聞評論╱綠加速蠶食國家 藍忙著汙損自家

國民黨主席選舉上演「選監會之亂」，損害黨的形象。（本報資料照片）

原本是場讓人期待不高的主席選舉，但經國民黨 內部一攪和，竟能演出讓外界看到掉下巴的戲碼。國民黨不團結，已是百治不癒的老毛病；但在丟失政權又被鬥到灰頭土臉之際，想當主席的人還有心情在自己的破廟裡耍酷逞威，顯示胸中沒有大局。儘管「選監會之亂」隔日迅速收拾殘局，卻徒留笑話，讓親痛仇快。

此次選舉有四人角逐，無論投票率高低，以國民黨員的智慧和經驗，應不難選出他們認為理想的主席。然而，張亞中在政見會因口才便給而網路聲量竄起，對原居優勢者帶來一些威脅，國民黨選監委員會竟臨時召開會議，要將他移送考紀會。由於提案的組發會是江啟臣 人馬，而選監委員中的候選方代表又僅朱立倫之代表出席，因此便傳出不同陰謀論，指稱是某方人馬發動云云。

選監小組移送張亞中的理由有二：一是他在政見會中指控朱立倫曾任「美國線民」，二是他出示三張「500萬美元本票」，自陳在洪秀柱任主席時曾助其募款，未料引發洪秀柱不滿。「美國線民」之說引自《維基解密》，非張亞中杜撰，朱立倫只需說明即可。至於張亞中企圖以「三張本票」自證有募款能力，實則是五年前自願代黨募款未遂的本票樣張，當年即應將本票歸還黨部卻私自收藏；如今拿出來當成自炫工具，有欠磊落，難怪洪秀柱變臉。

無論如何，距離主席選舉僅剩十天，國民黨組發會及選監小組卻在此時對張亞中祭出黨紀大鞭，絕非明智之舉。一則給人黨內有力人士企圖影響選情的印象，二則選監會召開會議的程序亦頗有瑕疵，三則江啟臣和朱立倫事後競相撇清互控，更凸顯此舉正當性不足。張亞中以宣傳理念為由參選，所採取的手段顯已不成比例；江啟臣是現任主席，他領導的黨部行事有欠思考；朱立倫聲勢領先，卻表現出不尊重他人的倨傲。這些，在在有損國民黨形象，所幸江、朱迅即收拾殘局。

相對於民進黨政府正在加速蠶食國家資源，身為最大在野黨的國民黨卻在自己家中內鬥互毆，如此墮落的朝野，民眾能不失望？僅看近期蔡政府出手之迅速，閣揆蘇貞昌大手一揮，1600億的特別預算就以紓困、振興之名花光；除供他挽救人氣，對台灣 能有多少實益？此外，蘇揆承諾在嘉義太保設置「嘉義科學園區」，蔡總統幫陳其邁爭取到台積電赴高雄設廠，林智堅在蔡總統和柯建銘陪同下力推「新竹縣市合併案」，都同樣在「吃國家」圖利黨，完全不問程序正當與否，不做任何效益評估。

在民進黨愈來愈一言堂化及分贓化的趨勢下，蔡政府這類「口說即政策」的情況層出不窮。如高鐵延伸宜蘭案，在蘇貞昌催促下，直接跳過可行性和環境影響評估，直接決定設在四城站，跌破各界眼鏡。更可悲的是，國內疫情屢屢告急，陳時中卻一再延宕疫苗外購、捐贈和施打的時程，並在民眾接種莫德納已超過時效之際，突然要大家混打高端。如此厚顏黑心的官僚，每天依然在那裡大言不慚。

蔡政府如此濫權與公私不分，政治上正需要在野黨的強力制衡，這也是國民黨發揮監督角色的好時機。誰料，國民黨卻心不在焉，只在乎自己小廟裡的權力爭逐，甚至演出難看的破壞戲碼，這如何爭取民眾認同？試想，如果這四名主席候選人打到水火不容，最後勝出者只能統領一個破碎的黨，國民黨還能奪回政權嗎？如果胸中沒有捍衛台灣民主的熱情，如何配當這個主席？