趙少康連線挺朱 江批特定陣營操弄民調

國民黨主席候選人朱立倫（右）16日到高雄參加「國民黨員高雄挺朱造勢大會師」，中廣董事長趙少康（後）透過視訊連線現身力挺。（中央社）

國民黨 主席選戰倒數，主席候選人朱立倫到高雄固票，他不斷強調不能選出最弱或最極端的主席，這會中了民進黨圈套。昨天傳出最新媒體民調數字，黨祕書長李乾龍昨天在黨辦的立法實務研討中坦言，心情很沉重，國民黨黨主席選舉變得有點出乎意料之外。爭取連任黨主席的江啟臣 則開砲表示，剩幾天就要投票，刻意揭露不完整民調是要操作什麼？如果有任何陣營覺得有亡黨感，就出來跟大家公開呼籲，不要用放話方式。

朱立倫昨出席高雄挺朱造勢大會，與中廣董事長趙少康視訊連線，趙說國民黨不能再讓外界看笑話，「競爭不要變成鬥爭，不要鬥到你死我活。」主持人要趙表態，趙回「我今天連線不就是表態了？」隨後在主持人要求下喊出「朱立倫加油」；現場響起一片掌聲，朱開心跟著鼓掌。

江啟臣昨到苗栗縣議會拜會，江啟臣說，新竹市長林智堅拋出竹竹合併升格議題，民進黨內原有不同意見和想法，但可能是小英總統下令，突然都變得沒意見，大家都說應該新竹縣市合併，不管苗栗縣意見，「非常看不起苗栗縣」。

主席候選人張亞中在上周中常會政見會上，秀出2016年為黨借款本票，引發當時黨主席洪秀柱反彈。張昨表示，洪已講得很清楚，也已對他表示感謝。但洪指出，感謝張去借款，但「張亞中到現在也沒有更正或道歉」。

洪秀柱說，張亞中政見會當天所拿的是本票不是支票 ，是借款不是募款，張說支票要2016年五二○主席選舉她選上才兌現，這種不是很精準的造句會讓她受傷，因為當時她推動裁員、減薪，張的說法會被質疑藏錢，「這對我玩笑開大了」。

對選監委員會移送張亞中爭議，江啟臣與張昨天同聲主張，選監會應把來龍去脈與外界有疑義之處說清楚。洪秀柱則點名「組發會有問題」，「別有居心」。