綠委可扮媽祖 盧秀燕演路人卻被罰 NCC挨批雙標

民進黨立委陳亭妃（圖）、台中市長盧秀燕都曾粉墨登場，但下場大不同，NCC罰藍不罰綠，引發議論。（記者鄭維真／翻攝）

民進黨 立委陳亭妃受邀擔綱民視古裝劇飾演媽祖一角，稱參與演出前已發文向NCC確認，符合「廣電法」規定。立委變媽祖引發熱議，國民黨 副秘書長謝龍介指出，台中市長盧秀燕日前在TVBS歡樂台「女兵日記女兵報到」演出路過角色遭認定為置入性行銷，被罰20萬元（台幣，下同，約7200美元），NCC顯然雙標不公。

TVBS歡樂台所屬的聯利媒體公司日前提起行政訴訟，台北地方法院認為NCC裁罰無誤，判聯利媒體敗訴，可上訴。陳亭妃昨說，關鍵是該戲為了盧秀燕的參與改變節目內容，但她演媽祖「不是特地為陳亭妃設計的橋段」。

「NCC因人設事，早就讓人失去信任」。謝龍介指出，NCC號稱獨立機關，卻受行政院長蘇貞昌強力介入補上自己人，包括對媒體的處罰都是兩套標準，成為民進黨的橡皮圖章。他指出，陳亭妃演戲是項莊舞劍，重點要挑戰現任台南市長黃偉哲搶曝光，既然NCC不在意政治人物演戲，建議黃偉哲出演「大道公」大戰「媽祖婆」，讓挑戰者與受挑戰者都受到公平對待。

陳亭妃不僅演媽祖，2018年市長初選期間曾因在民視連續劇演出，遭NCC認定違反廣電法置入性行銷，讓民視挨罰35萬元；如今她又受邀演戲，擔心違反「廣電法」，在開鏡前向NCC行文確認，NCC回文只要有在播送前後揭露訊息就符規定。

民進黨立委陳亭妃、台中市長盧秀燕（圖中）都曾粉墨登場，但下場大不同，NCC罰藍不罰綠，引發議論。（取材自臉書）

國民黨高雄市議員黃紹庭表示，NCC的政治考量太多，在民進黨執政下此機構已失去獨立性；盧秀燕身為地方首長，當時只是要行銷台中市花博，卻被認定是置入性行銷。民進黨議員陳致中說，NCC確實要有統一的標準，「不然變成藍的演，綠的就批評；換成綠的演，藍的也不滿。這樣的狀況是不健康的。」