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冷眼集／內鬥不洗刷 戰鬥藍恐成「戰鬥難」

記者 周志豪、林政忠
中廣董事長趙少康(中)號召成立「戰鬥藍」，但國民黨內鬥基因凌駕一切，最終恐成「戰鬥難」。(本報資料照片)
中廣董事長趙少康(中)號召成立「戰鬥藍」，但國民黨內鬥基因凌駕一切，最終恐成「戰鬥難」。(本報資料照片)

民進黨和民眾黨已放眼2024年總統大選，國民黨似乎仍糾結2021年黨主席選舉，如果黨內心結解不開，當「內鬥藍」基因凌駕一切，「戰鬥藍」最終恐成「戰鬥難」。

國民黨主席選舉黨中央「好心」介入，將黨主席候選人張亞中移送考紀會，結果黨中央公親變事主。兩位候選人朱立倫、江啟臣昨天都要求收回成命，張亞中從片面移送，變成共同撤案；看似一場鬧劇，卻讓張亞中聲勢崛起，選情再添變數。

一度延選的國民黨主席選舉重新開戰後，朱立倫起手式鎖定「執行力」，直指江啟臣最根本的威望罩門，還透過昔日人脈與綿密組織，接連拔除過去挺江的系統，檯面下的冷較勁，朱、江過去情誼已受考驗。

之後已成功營造領先氣勢的朱立倫放緩對黨內競爭者攻勢，改打爭取社會訴求，將選戰格局拉高到國民黨捍衛中華民國高度，形塑朱才能帶領國民黨抗衡民進黨，朱選情一枝獨秀，其他陣營也將朱視為頭號勁敵，電視政見會出現「三打一」就是具體案例。

即使候選人卓伯源持續「批朱打江」，但在朱、江陣營刻意壓制下，選情還在控制範圍內，直到張亞中因電視政見會聲勢大起，吸引許多深藍支持歸隊，各界民調讓朱、江陣營同感壓力，黨內此刻爆出「棄江保朱」耳語，更成為黨內互打的導火線，選情開始一發不可收拾。

選監會以張亞中用不當言詞攻擊朱立倫為由，決議將張移送考紀會，連帶之前朱「早退」中常會政見會，各陣營戰火全面爆發，張亞中異軍突起，逼得朱、江貼身肉搏。

國民黨主席選舉下周六落幕後，緊接登場的是10月立委陳柏惟罷免案、12月四大公投戰，每一戰都牽動2022、2024大選。國民黨新任主席若是「慘勝」出線，未來如何團結國民黨打贏戰役、如何洗刷「內鬥藍」質疑，都是新黨魁的大考驗。

國民黨 江啟臣 民進黨

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