選監會撤銷移送張亞中 誰主導揮刀？朱：再笨也不會做這種事

國民黨主席候選人張亞中(圖)被移送考紀會，引發軒然大波。候選人朱立倫、江啟臣都呼籲「收回成命」，選監會15日撤銷移送張亞中的原決議。(本報資料照片)

國民黨 主席候選人張亞中因涉及不當攻擊其他候選人，被移請考紀會查明，引發爭議。兩位候選人江啟臣 、朱立倫昨都呼籲「收回成命」，撤銷移送決議，選監會昨開會通過撤銷移送張亞中的原決議，並將恢復舉辦政見會。

中廣董事長趙少康 昨天批評，相關發展印證國民黨「內鬥內行、外鬥外行」，黨主席之位還是他來擔任最適合。

張亞中昨說，「朱立倫錯愕，江啟臣詫異，我不意外」，這是他參選以來對處境的感受，他樂見選監會三天內讓爭議「恢復」正常，回到理念論述能力本質性競爭，但這次考紀風波對國民黨形象傷害甚鉅，應說明始末，必須有人負責，並調整不中立的選務人員。

國民黨主席候選人張亞中被移送考紀會，引發軒然大波。候選人朱立倫(圖)、江啟臣都呼籲「收回成命」，選監會15日撤銷移送張亞中的原決議。(記者蘇健忠／攝影)

朱立倫說「我再笨也不會去做這種事」，他支持選監會撤案決議，但整個過程對黨的社會形象傷害太大，除了結果，很多人都想知道，真相到底是什麼？

國民黨主席候選人張亞中被移送考紀會，引發軒然大波。候選人朱立倫、江啟臣(圖)都呼籲「收回成命」，選監會15日撤銷移送張亞中的原決議。(記者邱德祥／攝影)

江啟臣表示，本來就不應有任何候選人被送考紀會，希望還原開會過程，讓選舉回歸主軸。

另一位候選人卓伯源建議，選監會五位黨中央派任的委員應考慮不如歸去，另組各方可接受的選監會，才能處理後續可能爭議，重建黨中央及選監會公信力，讓選舉回到正軌。

國民黨主席選監會周一將張亞中以涉不當攻擊對手，移請考紀會查明。因有陣營以當天會議僅朱陣營代表在場，操作朱陣營主導將張亞中移送，昨天會中也定調，選監委員都是義務職，不是陣營代表人；委員會是合議制，要相忍把事情做好。

江啟臣推薦的選監代表陳明義表示，周一結論讓所有人都受傷，基層抱怨連連，做一件事沒有人受益，撤銷就沒有問題；他雖是江推薦選監委員，但不是江營代理人。

國民黨組發會主委李哲華則還原說，主因從電視政見會開始，張亞中就有攻擊其他候選人情形，涉違反競選公約、損害黨譽，之後張的本票案又影響很大，才決定開臨時會議處，但當時確實陰錯陽差，沒有聯繫到陳明義。